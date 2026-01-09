VUČIĆ POSLAO JASNU PORUKU NACIJI: Uz mir i zajedništvo naroda, 2026. će biti naša ekonomski NAJBOLJA GODINA! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je video snimak na svom zvaničnom Instagram nalogu @avucic u kojem je govorio o prioritetima državne politike, miru i ekonomskim ciljevima za naredni period.

Predsednik je istakao da su očuvanje mira i odbrana stabilnosti ključni zadaci za državu i narod.

"Ono što je važno za naš narod, to je da mi pokušavamo da sačuvamo mir, da pokušamo da na svaki mogući način odbranimo stabilnost, da se ujedinimo", naveo je Vučić.

On je u snimku precizirao da pod terminom „ujedinjenje“ ne podrazumeva saradnju političkih subjekata, već promenu fokusa kod građana.

"I to kad kažem ujedinimo, ne mislim na političke stranke, političke faktore i činioce – to nikada neće biti slučaj. Tu mislim na ljude – da počnu da razmišljaju o svojoj zemlji", objasnio je predsednik Srbije.

Kao ključni preduslov za ekonomski prosperitet u tekućoj godini, Vučić je naveo međusobni razgovor i očuvanje zajedništva.

"Još važnije od toga je da ćemo, ako budemo razgovarali i čuvali zajedništvo, imati ekonomski najbolju godinu", poručio je predsednik u video objavi.

Autor: Dalibor Stankov