NEIZLEČIVA MRŽNJA: Desetak blokadera zaustavilo saobraćaj kod Pravnog fakulteta i maltretiraju ceo grad (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Aleksandar Palajić ||

Mržnja blokadera prema Beograđanima i njihova bolest su, slobodno možemo reći - neizlečivi.

Naime, i danas se desetak blokadera okupilo kod Pravnog fakulteta, da bi blokirali saobraćaj.

Kao i nebrojeno puta do sada, njih desetak ponovo maltretira ceo grad.

Sobraćaj je zaustavljen, Beograđani trpe, a na ulici se ubrzo stvorila kolona vozila, kako putničkih automobila građana, tako i vozila Gradskog saobraćajnog preduzeća.

Pogledajte kako izgleda gužva u Bulevaru kralja Aleksandra koja se zbog njih stvorila:

