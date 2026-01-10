Aleksandar Mirović: Ponoševu karijeru je obeležio kukavičluk na terenu i kriminal u vođenje vojske iz kancelarije

Ponoš nikada nije prošao niti boravio u Pionirskom parku od kada je tamo takozvani Ćacilend, a to je najbolji dokaz da se tamo ne nalaze ni kukavice ni kriminalci jer da se nalaze, on bi sigurno imao počasno mesto, istakao je narodni poslanik Aleksandar Mirković.

- Celu karijeru tog propalog političara obeležio je kukavičluk na terenu i kriminal u vođenje vojske iz kancelarije. U nedostatku inteligencije, time se i sami hvale.Tako će ostati upamćeno da je u Skupštini Srbije, upravo ovaj "genije" Ponošev potrčko Bošković, rekao "Maršalat je bio procenjen na 28 milona evra a mi smo ga prodali za 15" i tako još jednom potvrdio kakve su malverzacije pravili i kako su nestajali milioni evra državnih para dok su u isto vreme građani Srbije ostajali bez posla i na ulici - naveo je Mirković.

Kako je dodao, zahvaljujući Aleksandru Vučiću sve to je samo ružna prošlost, naša zemlja je sačuvana a razvoj i napredak Srbije se vidi na svokom polju, posebno po pitanju bezbednosti i vojske koju su ovi i ovakvi "stručnjaci" uništili.

- Ova godina je izborna i ona će najbolje pokazati da građani sve razumeju i vide, te Ponošu neće pomoći ni Picula ni Bartulica, niti ostali mrzitelji Srbije da dođe na vlast zato je njihova agresija i nervoza sve veća - istakao je Mirković.

Prema njegovim rečima, politika rezultata, ostvarenih obećanja, nezavisne i samostalne Srbije koju predstavlja Aleksandar Vučić, pobediće još jednom, jer to je budućnost koju većinska Srbija želi i u koju veruje.