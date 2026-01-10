AKTUELNO

'TOLIKI SAM DIKTATOR DA ME SVAKOGA DANA NAZIVAJU DIKTATOROM' Vučić: Prava diktatura je bila od 2000. do 2012. kada niste smeli da kažete ništa i nigde

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je "toliki diktator" da ga "svakoga dana nazivaju diktatorom" i podseća da je prava diktatura bila od 2000. do 2012, kada, kako dodaje, "niste smeli da kažete ništa i nigde"

"Što se tiče diktatora, toliki sam diktator da oni mogu nesmetano, svakoga dana da govore da sam diktator. Svakoga dana da me porede sa Hitlerom, u mejnstrim medijima. Svakoga dana da mi govore da mi otac nije otac, da mi je majka, sada je već stara žena, ali dok je bila mlada, bila prostitutka i to radila sa Albancima, da mi je brat kriminalac, da mi je mali sin hologram, da mi ćerka ima vilu, a zatim velike apartmane u Berlinu, iako nema baš ništa. E takav sam diktator", poručuje predsednik Vučić i dodaje:

"Prava diktatura je bila od 2000. do 2012. kada niste smeli da kažete ništa i nigde".

Autor: S.M.

