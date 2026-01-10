PRIŽELJKUJU KRV I HAOS NA SRPSKIM ULICAMA: Od Nepala do Irana – Blokaderi sanjaju državni udar jer znaju da ih NAROD NEĆE!

Dok se svet suočava sa brutalnim sukobima, od Nepala preko Venecuele do Irana, domaći blokaderi i ostaci propale "obojene revolucije" ne kriju oduševljenje scenama nasilja.

Analiza pokazuje da, svesni potpunog gubitka podrške u narodu, jedinu šansu za dolazak na vlast vide u haosu, građanskom ratu i nasilnom rušenju ustavnog poretka.

Fascinacija "Nepalskim scenariom": Paljenje ljudi kao uzor?

Blokaderi su još tokom septembra javno prizivali "nepalski scenario". Podsetimo, u ovoj himalajskoj zemlji tokom nasilnih protesta poginulo je 70 ljudi, zapaljen je Parlament, a domovi zvaničnika su sravnjeni sa zemljom. Najjeziviji detalj koji je oduševio ekstremni deo srpske opozicije bio je trenutak kada je supruga jednog zvaničnika živa zapaljena.

Opozicionari poput Mirana Pogačara i Predraga Nikolića otvoreno su poručivali: "Nepalski scenario je jedini pravi". Čak su se javno radovali snimcima linčovanja ministara, direktno crtajući metu na čelu domaćim zvaničnicima.

Venecuela i Iran – Nove nade za nasilni prevrat

Kada je legitimni predsednik Venecuele Nikolas Maduro praktično kidnapovan od strane SAD, srpska opozicija, predvođena Srđanom Milivojevićem i Pavlom Grbovićem, odmah je počela da projektuje taj scenario na predsednika Aleksandra Vučića. Skandalozne izjave o tome kako Vučiću "fale samo lisice" jasno govore o njihovoj nadi da će im stranci završiti posao koji oni na izborima ne mogu.

Sada je na red došao Iran. Dok tamo ljudi ginu na ulicama, novinarka Tatjana Vojtehovski i slični krugovi na mreži X (Tviter) sa ushićenjem dele snimke nasilja, uz komentare koji direktno sugerišu da bi takve scene voleli da vide i u Beogradu.

gledam snimke iz Irana.

do danas tipa pre podne se sve ovo činilo apsolutno nemoguće.



i onda pomislim na nas. — Tatjana Vojtehovski (@TVojtehovski) 08. јануар 2026.

Analitičar Obrknežev: "Narativ o anđelima-studentima bila je farsa"

Politički analitičar Nebojša Obrknežev ocenjuje da je cilj "antisrpske blokaderske hobotnice" oduvek bio destabilizacija zemlje za tuđi račun.

— Svaka akcija blokadera zasnivala se na ogoljenom nasilju. Blokada saobraćajnica, napadi na policiju, pokušaji paljenja ljudi... to su njihove metode. Oni su fascinirani Nepalom jer su tamo preko interneta birali premijera nakon haosa. To je ono što žele Srbiji — kaže Obrknežev.

On ističe da su i nalogodavci i izvršioci svesni podrške koju vlast uživa u narodu: — Jedini način da svrgnu Vučića je državni udar. Njih žrtve nikada nisu zanimale, pa su čak i tragediju u Novom Sadu pokušali da iskoriste za svoje mračne ciljeve. Narod ih je prozreo, a država je dovoljno jaka da spreči svaki pokušaj krvoprolića.

Autor: Pink.rs