GLIŠIĆ: Srbija brže i efikasnije rešava probleme sa snegom nego druge evropske zemlje

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić izjavio je danas da Srbija u ovom trenutku brže i efikasnije rešava probleme koje je napravi sneg nego druge evropske zemlje.

- Suština je da Srbija u ovom trenutku neuporedivo brže i efikasnije rešava te probleme koje je donela zima, nego što to rade mnogo razvijenije zemlje od nas - rekao je Glišić.

On je kazao za RTS da je od 350 miliona dinara namenjenih za sanaciju štete koja je nastala u letošnjim požarima u prvih 48 sati utrošeno oko 206 miliona dinara, kao i da je Ministarstvo za javna ulaganja vršilo isplate na osnovu rešenja koja su bila u skladu sa Uredbom Vlade Srbije.

- Utrošili smo nešto više od 206 miliona i to na sledeći način: 110 miliona dinara je za obnovu porodičnih stambenih objekata, 11,4 miliona dinara je utrošeno za poljoprivrednu mehanizaciju, 60,1 milion dinara je uplaćeno lokalnim samoupravama za pomoć i sanaciju objekata koji ne spadaju u stambene, već u pomoćne objekte, a negde na samom početku oko 25 miliona direktno je dobila Opština Žitorađa, koja je od svih opština u Topličkom okrugu bila najviše pogođena požarima - rekao je ministar.

On je naglasio da su sredstva izdvojena i za rešavanje problema koji su uočeni tokom obilaska terena, pa su na osnovu toga urađeni bunari u selima Momčilovo i Dubovo, čime je rešen problem sa vodom koji je postojao u tim mestima.

Prema njegovim rečima, u nekoliko slučajeva postoji problem sa isplatom novca jer se ne zna ko je zaista vlasnik oštećene imovine.

- Problem je da se utvrdi ko je zaista vlasnik. Imamo dva ili tri slučaja gde je u toku ostavinska rasprava i treba da utvrdite ko je pravni sledbenik i naslednik te imovine koja je oštećena, da znate kome da isplatite taj novac. Očekujem da će se to brzo rešiti, ali gro tog posla je završen - rekao je Glišić.

On je istakao da je i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donacijom semena, đubriva i žive stoke nadoknadilo sve što je bilo predmet štete.

Glišić je podsetio da program državne pomoći postoji od 2014. godine, te da se realizuje u kriznim situacijama i pomaže ljudima koji se usled elementarnih nepogoda nađu u problemu kao što je to bilo prethodnog leta.

Ministar je naglasio da se iz svake nepogode izvuče pouka, ali da neke stvari nije moguće preduprediti.

- Radovi na niskoj naponskoj mreži traju u topličkom kraju, to treba da bude prevencija. Iz svake nepogode izvučemo pouku, ali postoje stvari koje ne možemo da predupredimo. I razvijene zemlje u Evropi se suočavaju sa lošim vremenom. Bitno je da državni organi budu na raspolaganju i da se rešavaju problemi - istakao je on.

On se osvrnuo i na radove koji se sprovode na zdravstvenim objektima poput Tiršove dva i porodilišta, ali i Doma zdravlja u Negotinu i porodilišta u Nišu.

- Naravno da kad su ekstremne temperature zaustave se radovi. Prvi radni dan u 2026. potpisali smo vredne ugovore u oblasti vodosnabdevanja u Žagubici i Ćupriji. Šezdesetih i sedamdesetih godina su rađene vodovodne mreže sa azbestnim cevima i sada dolazi do velikih problema - rekao je Glišić.

Ministar je dodao da trenutno postoji 50 aktivnih gradilišta, kao i da će kada vreme dozvoli biti otvoreno još 20.

- Kada je reč o ulaganju u prosveti - radi se 27 objekata. U Subotici se radi škola koja nije imala salu, radovi su na polovini. Na jugu se radi OŠ "Dositej Obradović" u Vranju. Otvara se 17 objekata u 2026. gde ćemo raditi osnovne i srednje škole gde treba da se ulaže - objasnio je on.

Kako je rekao, država nije tražila nikakve izgovore u vreme globalnih problema, već je nalazila načina kako da se grade objekti.

On je naveo da postoji dovoljan broj firmi i građevinskih kapaciteta, ali da nedostaju radnici.

Autor: Iva Besarabić