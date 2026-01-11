AKTUELNO

Politika

RTS PUMPA OBOJENU REVOLUCIJU! Strašan skandal: Pozivaju na blokade u seriji 'Radio Mileva' (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug /MILOŠ MILIVOJEVIĆ ||

Radio-televizija Srbije (RTS) perfidno pumpa blokadersku obojenu revoluciju!

Iako im nije prvi put da otvoreno podržavaju blokadersku agendu, ovog puta otišli su i korak dalje pošto su u popularnoj čak i u popularnoj seriji "Radio Mileva" kao kukavičije jaje podmetnuli blokadersku propagandu.

- Dogorelo mi je do noktiju. More, bre, revolucija. Demonstracije, blokade škola, fakulteta, svega, vrtića, svega. Internet i portali, mediji, televizije, sve, društvene mreže, javne ličnosti... - izgovara glavna protagonistkinja serije, a svaka sličnost sa stvarnim događajima je namerna.

Kako sve izgleda, pogledajte u video snimku koji objavljujemo.

Podsetimo, RTS je u više navrata zloupotrebio čak i decu kako bi promovisao blokadere, o čemu smo već pisali.

Autor: Iva Besarabić

#Opozicija

#RTS

#Radio Mileva

#Studenti

#blokaderi

