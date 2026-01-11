AKTUELNO

TRI DAME U STUDIJU VERICE BRADIĆ! Ne propustite prvo izdanje 'Hit tvita' u 2026. godini! Večeras, od 21 sat

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kuda ide svet posle američkog hapšenja venecuelanskog predsednika Madura, da li je međunarodno pravo mrtvo i ko priziva venecuelanski scenario u Srbiji?

Na ovo pitanju pokušavaju da nađu racionalan odgovor:

Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić

Foto: TV Pink Printscreen

 Bivša potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović

Foto: TV Pink Printscreen

Dr prof. Dragana Mitrović sa Fakulteta političkih nauka

Foto: TV Pink Printscreen

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Večeras u 21 sat na televiziji Pink ne propustite novo izdanje emisije "HIT TVIT"!

Autor: D.Bošković

