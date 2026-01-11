AKTUELNO

Politika

DOK SE DRŽAVA BORI SA NEVREMENOM, ONI TRRLJAJU RUKE! Ministarka Mesarović otkrila sramnu šemu: Advokati tuže državu zbog drveća sa privatnih poseda!

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Instagram.com ||

Ministarka privrede Adrijana Mesarović, koja se trenutno nalazi na terenu u Loznici, Krupnju i Ivanjici, poslala je jasnu poruku svima koji pokušavaju da profitiraju na nesreći i posledicama nevremena.

Dok dežurne ekipe i meštani ulažu nadljudske napore da normalizuju život nakon snežnih padavina, ministarka je otkrila šokantne detalje o radu pojedinih advokata u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu.

Foto: Printscreen Instagram

Stabilno u Mačvi, kritično u Ivanjici

Ministarka je istakla da je u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu situacija pod kontrolom, ali da je na nivou cele Srbije stanje otežano u odnosu na prethodnu noć.

"U Ivanjici je došlo do većeg kvara na dalekovodu koji je lociran tokom noći, a otklanjanje je u toku. Kvarovi su uglavnom nastali zbog drveća koje je pod teretom snega palo na mrežu", navela je Mesarović.

Udari na "advokatsku šemu"

Mesarovićeva se posebno osvrnula na pokušaje da se država okrivi za štetu nastalu padom stabala koja se nalaze na privatnim imanjima, gde javne službe nemaju pravo intervencije.

"Svakako da postoji jedan deo advokata u ovom okrugu koji direktno rade takve tužbe na štetu države. Ja onda postavljam pitanje ko je onda odgovoran za pad tog stabla sa privatnog poseda koje nismo mogli da isečemo? Mislim da nadležni organi treba da se pozabave tom temom", oštro je poručila ministarka za Informer.

Ministarka je dodala da država radi sve što je u njenoj moći da se kvarovi otklone, ali da je nedopustivo da se ovakve situacije koriste za neosnovano izvlačenje novca iz budžeta svih građana.

Autor: Dalibor Stankov

#Adrijana Mesarović

#Ivanjica

#Krupanj

#Loznica

#MAČVANSKI OKRUG

#advokati

#elektrodistribucija

#nevreme srbija

#tužbe protiv države

POVEZANE VESTI

Politika

MESAROVIĆ: Politički pajac Dragan Đilas koji sad šeta po medijima svog patrona Dragana Šolaka i preti i laže o predsedniku Vučiću!

Politika

'TO JE RAZLIKA IZMEĐU NJIH I NAS' Mesarović: Od ekonomije beznađa koju su kreirali Dragan Đilas i njemu slični, do prosečne plate od 1.000 evra zahval

Politika

SRBIJA JAČA SVOJE INSTITUCIJE, UNAPREĐUJE KAPACITETE ZA PRIVLAČENJE ODRŽIVIH INVESTICIJA Ministarka Mesarović: Zajedno sa kreditnim rejtingom naša drž

Politika

Ministarka Mesarović reagovala na sramnu odluku suda povodom puštanja troje aktivista iz PSG: Duboko sam zabrinuta zbog činjenice da pojedinci okreću

Politika

VAŽAN SASTANAK SA KINESKOM KOMPANIJOM Ministarka Mesarović o novim investicijama sa 'Serbia Zijin Mining'

Politika

TIHI HEROJI SRBIJE! Ministarka Mesarović izrazila veliku zahvalnost hrabrim radnicima NADLJUDSKI NAPORI U NEZAMISLIVIM USLOVIMA