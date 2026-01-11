DOK SE DRŽAVA BORI SA NEVREMENOM, ONI TRRLJAJU RUKE! Ministarka Mesarović otkrila sramnu šemu: Advokati tuže državu zbog drveća sa privatnih poseda!

Ministarka privrede Adrijana Mesarović, koja se trenutno nalazi na terenu u Loznici, Krupnju i Ivanjici, poslala je jasnu poruku svima koji pokušavaju da profitiraju na nesreći i posledicama nevremena.

Dok dežurne ekipe i meštani ulažu nadljudske napore da normalizuju život nakon snežnih padavina, ministarka je otkrila šokantne detalje o radu pojedinih advokata u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu.

Stabilno u Mačvi, kritično u Ivanjici

Ministarka je istakla da je u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu situacija pod kontrolom, ali da je na nivou cele Srbije stanje otežano u odnosu na prethodnu noć.

"U Ivanjici je došlo do većeg kvara na dalekovodu koji je lociran tokom noći, a otklanjanje je u toku. Kvarovi su uglavnom nastali zbog drveća koje je pod teretom snega palo na mrežu", navela je Mesarović.

Udari na "advokatsku šemu"

Mesarovićeva se posebno osvrnula na pokušaje da se država okrivi za štetu nastalu padom stabala koja se nalaze na privatnim imanjima, gde javne službe nemaju pravo intervencije.

"Svakako da postoji jedan deo advokata u ovom okrugu koji direktno rade takve tužbe na štetu države. Ja onda postavljam pitanje ko je onda odgovoran za pad tog stabla sa privatnog poseda koje nismo mogli da isečemo? Mislim da nadležni organi treba da se pozabave tom temom", oštro je poručila ministarka za Informer.

Ministarka je dodala da država radi sve što je u njenoj moći da se kvarovi otklone, ali da je nedopustivo da se ovakve situacije koriste za neosnovano izvlačenje novca iz budžeta svih građana.

Autor: Dalibor Stankov