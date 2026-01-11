UŽIVO NA TV PINK! BRNABIĆ RASKRINKALA OPOZICIJU: Hoće scenario iz Venecuele u Beogradu, blokaderi ne ruše vlast nego DRŽAVU! (FOTO)

U studiju televizije Pink upravo je počelo prvo ovogodišnje izdanje emisije "Hit tvit". Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima večeras analizira događaje koji su uzdrmali planetu, ali i situaciju u našoj zemlji.

Gosti večerašnje emisije su predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, bivša potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović i profesorka FPN-a Dragana Mitrović.

Glavne teme o kojima se upravo debatuje su hapšenje predsednika Venecuele Madura i pokušaji prepisivanja tog scenarija na srpske ulice.

I večeras gosti u studiju i gledaoci biraju objavu nedelje.

Predlog broj 1. Maduro i Grenland

Ana Brnabić je rekal da se Srbija uvek držala povelje UN i poštovala međunarodno pravo.

Ona je rekla da principijelnost se nikada ne može odbiti o glavu i dans je do sada ona zaštitila jer smo imali uvek arguente s kojim smo se branili, mada nam zbog toga nije bilo lakše.

- Ja misli da će to sve više biti prisutno kod teritorijalno manjih država koje vide da su u ogromnom problemu kada vide da ne postoji međunarodno pravo- rekla je Brnabić.

Profesorka Dragana Mitrović je rekla da je ovo doba veoma velikih gibanja dodajuću da smo u nestabilnom dobu.

Kako je rekla može se desiti da SAD ostanu same jer ko u njih može imati poverenja i ko je bezbedan od nekog sledećeg oduzimanja teritorije, luke... pominje se i Kanada da se preoručuje da se pripoji SAD-u.

- Novi poredak je tek u nastajanju i možemo da naziremo kako će izgledati - rekla je ona.

Ona je dodala da se neće tolerisati da Kina i Rusija postanu susedi Amerike.

Dodaje da nemože da zamisli da će Kina odustati od Venecuele jer je u nju uložila veliki novac, kaže da Trampa može da sačeka veliko iznenađenje i da u se može desiti diplomatski skandala a to je da mu Peking otakže zakazanu državnu posetu ove godine do koe je Trampu izrazito stalo.

Zorana Mihajlović je rekla da je ovo veoma opasno vreme.

- To jeste bio varvarski čin , ali imajući u vidu šta se dešavalo sa Kosovom i ukrajnom ništa više ne treba da nam bude iznenađenje.

- Što se tiče Venecuele videli smo da nije u pitanju hapšenje zbog narko kartla veća da je u pitanju nafta i ekploatacija nafte u Venecuele - rekla je Mihajlović.

Dodje da je ova odluka Amerike da se udari na Kinu, a kada govorimo o Grenladu kaže da je rakete najbrže prelaze preko Grenlanda i misli da će sigurno doći do sukoba i borbe za Grenland.

Ona je rekla da nas je naša spoljna politika sačuvala jer imamo korektne odnose i sa istokom i sa zapadom.

- Ja ne mislim da naša spoljna politika treba da se menja jer je to pravi put kao da opstanemo. Nama je MAerika važan politički partner i važno nam je da sanjima razgovaramo i ekonomski i politički - rekla je Mihajlović.

Ana Brnabić je rekla da su SAD naš najveći bilateralni partner u razmeni usluga, a nama je nabrže rastući sektor IKT sektor i nama će ovo godine će izvos našeg IT sektora biti blizu 4,5 milijarde evra od toga će 3 milijarde biti sufisit, mnogo više izvezemo usluga nego što uvezemo, a broj jedan partner su SAD.

- Mi mormao da čuvamo naše odnose sa SAD i moramo da ih negujemo i putem strateško dijaloga da preazilazimo problek oje postoje. On vodi čisto protekstionističku politiku prema svima u svetu, mi moramo da vidimo kakoda te posledice ubalžimo po nas. Im islim što su blokaderi radil a generalštabom imalo potporu u urušavanju naših odnosa a SAD-om- rekla je Brnabić.

Profesorka Mirović je govoreći o dešavanjima sa Grenlandom rekla da NATO ćuti i da se ni jednom nije oglasio naročito posle otmice Madur.

- Sada kada se atakuje na jednu državu koja je deo EU koja ima izvesu autonomiju ipak se drugačija ponašaju i shvataju da je stvar ozbiljna i po opstanak NATO-a i EU.

- SAD je najmoćnija država sveta i bilo da ste im prijatelj ili neprijatelj to ništa ne smeta, oni imaju svoj istorijski konktinuitet ne treba da su kupili teritoriju Meksika, Aljasku i nije čudo što sada hoće Grenland. Za njih ne važe pravila koja važe za ceo svet oni misle da su nacija od boga data. Oni su najmoćnija sila sveta - rekla je ona.

Predlog broj 2. Napad na Vučića

Ana Brnabić je govoreći o napadima na Vučića i poređenju Vučića i Madura i prizivanju opozicije da se desi isti scenario kao u Venecueli da je blokderi godinu dan ruše državu i vlast.

- Ono što oni rade koristeći dve užasne tragedije kako bi došli na vlast nije borba protiv lsati to je rušenje države. Svaka pobeda koju oni pproglase je užasna šteta za Srbiju. Oni ni u jednom trenutku građanima ne obećavaju stabilnost, mir , napredak oni žele razne druge scenarije. To su ljudi koji ruše državu, a ne vlast - rekla je Brnabić.

Autor: Dalibor Stankov