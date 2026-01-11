ŠABAČKI blokaderi doživeli su potpuni raspad unutar organizacije.

Poslednjih dana među blokaderima vlada haos! Od međusobnih optužbi, neslaganja oko daljih poteza, do otvorenih sukoba na društvenim mrežama.

- Ovo je tužno. Tek sam preležala drugi put upalu pluća jer sam bila gde sam smatrala da treba i ne kajem se, ali 300 ljudi ovde, a deset na raskrsnici - navodi se u jednoj od poruka.

- Da, održali smo mali Zbor kod kapije Gimnazije. Donete su neke odluke. I međusobno smo podelili sva rukovodeća mesta u JKP Stari Grad, Vodovod i Toplana Šabac, te ćemo nakon izbora, koliko prvog dana, stupiti na funkcije... jer smo tako u mogućnosti - glasi sledeća poruka.

- Sve je to lepo, ali treba pogledati istinu u oči. Kako niko od građana nije na dugme, ono šta se očekuje od organizacije kao što je Zbor je kontinuitet... U radu... U akcijama... U blokadi... Ako toga nema, nema ni ljudi. Nema potrebe nametati osećaj krivice kod građana... - navodi se dalje.

Poseban problem nastao je kada su pojedinci shvatili da iza cele priče ne stoji nikakva ozbiljna organizacija, već improvizacija i lični interesi nekolicine najglasnijih, te ih je na dogovorenom mestu došlo svega njih 10!

- Danas se ne bira. Administrator grupe, ne biraju se članovi grupe, grupe Media. Ne bira se kao što vidite ništa. Tako da raskrsnica, osim nas par entuzijasta ovde koji nismo ni izašli, jel? Od toga nema ništa. Drago mi je što ste dobro, što ste zadovoljni kako vlada predsednik države trenutno zbog cele ove situacije. Uživajte, sedite u svojim domovima i ljubimo vas - rekao je jedan od blokadera.

- Bilo nas je 10, gudbaj! Vidimo se ljudi! - doviknuo je drugi.

Dok se nekadašnji organizatori povlače, jedno je jasno - šabački blokaderi su doživeli potpuni raspad, a cela priča ide u zaborav.

