'NAGOVEŠTAVA SE KRAĐA IAKO SE IZBORI JOŠ NISU NI DESILI' Jeremić: Blokaderi pokušavaju da nahuškaju deo naroda na nerede poput onih od 5. oktobra 2000. godine

Urednik informative na portalu Pink.rs Predrag Jeremić istakao je da u Srbiji, na neki način, možemo videti scenarije slične svetskim, gde se unapred priprema hajka, odnosno optužbe za "krađu izbora" koji se još uvek nisu ni desili. A to se najavljuje u izjavama blokadera koji najavljuju godinu promena.

Jeremić je podsetio i na Šainovića, koji je 2. oktobra 2000. godine govorio kako je tadašnji DOS vršio pritisak na građane da su izbori pokradeni, iako su svi zapisnici o regularnosti izbora bili potpisani na biračkim mestima.

- Scenarij koji u Venecueli imamo je viđen i pripreman. Ja se plašim da od nekih centara moći, ne bude sve to i posle naših izbora ovde. Ako čujemo Bjelogrlića koji za hrvatsku televiziju govori da je ovo godina odluke, šta će biti posle izbora i da izaziva zebnju. Deo blokadera nagoveštava krađu izbora, narod se priprema za ulicu, da opet imamo scene od 5. oktobra. Oni će opet da krenu sa tom retorikom - rekao je Jeremić.

Šainović je pričao kako su tada amputirani glasovi sa Kosova, iz Crne Gore, da je bila mala razlika između Koštunice i Miloševića, dodao je Jeremić.

- Svuda je DOS tada imao članove komisija, sve je bilo regularno, zapisnici potpisani - rekao je Jeremić.

- Bojim se da se takav scenario planira za nove izbore - kaže on.

Jeremić, komentarišući svetsku situaciju ističe da je pitanje koliko su vojnici Britanije, Nemačke i Francuske aktivni i jaki da bi se nekome suprotstavili.

Jeremić dodaje da je Evropa trenutno slaba, gde je vojska u svim tim državama trenutno ''na izdisaju''.

- Mislim da nemaju snage da ih šalju na neku vojsku. Znamo šta je iza svega. Niti Rusija, niti Kina prete Grenlandu, niti SAD. To je sigurno dogovorena agenda na Aljasci. Ako nije i pre, tokom nekih telefonskih razgovora, sve ovo što vidimo - rekao je Jeremić.

Kako kaže, sigurno je da će doći do transformacije EU, jer ovakva ne može da opstane.

- Velika je netrpeljivost među članicama, nema tu jedinstva - rekao je Jeremić potom.

Kako Jeremić kaže, Rusija je prepoznala pretnju, i krenula je u rat sa Ukrajinom. Naravno da se boji da Ukrajina ne uđe u NATO. Videćemo koja je faza rat, verujem da ćemo ove godine imati mir u tom delu Evrope. Moraće da se završi, navodi Jeremić.

- Bio sam u Loznici, kada je bilo zbog vremenskih neprilika u nekim selima nestanak struje. Organizovan je protest ispred Skupštine, a potom i ispred hale Lagator. Bilo ih je 30, 50 maksimalno. Ali nije bilo gotovo nikoga kome je nestala struja. To su bili ljudi koji su se pojavljivali na ovim protestima poslednih godinu dana. Najmanje je tu bilo ljudi koji su ostačli bez električne energije. A ovi blokaderi koriste svaku situaciju, pa čak i vremenske neprilike da napadaju vlast, da napadaju lokalnu vlast, gradonačelnicu Loznice i da je nazivaju ku*om - kaže Jeremić.

Govoreći o situaciji sa NIS-om, Jeremić kaže da očekuje da će u januaru situacija da se reši, i da se sve stabilizuje.

- Bitno je ono što se odigralo u prethodnom periodu. Građani nisu osetili na svojoj koži, verujem ni privreda, a sve zbog domćinskog razmišljanja i rada predsednika Vučića. Drago mi je što smo dočekali da SAD odobri tu licencu i da rafinerija uskoro ponovo počinje sa radom, ali i da se okončaju pregovori o preuzimanju ruskog dela vlasništva - priča Jeremić.

Autor: D.Bošković