Ana Brnabić: Očekuju nas teška vremena zbog situacije u svetu, važno jedinstvo u zemlji

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da Srbiju politički očekuju teška vremena, ne zbog unutrašnjih prilika, već zbog situacije u svetu i dodala da je u ovakvom trenutku važno veće jedinstvo unutar zemlje kako bismo sačuvali stabilnost.

''Politički nam dolaze jako teška vremena, ne zbog unutrašnjih prilika. Unutrašnje prilike su za sebe. Čitavom svetu predstoje jako teška, nestabilna i izazovna vremena. Ja mislim da iz toga treba da naučimo, ono što je praktično bio i pojednostavljen zaključak Saveta za nacionalnu bezbednost, a to je 'u se i u svoje kljuse'. Nadam se da ćemo imati snage da razumemo koliko su izazovna vremena i da ćemo imati veće jedinstvo unutar zemlje, zato što je pre svega važno da sačuvamo stabilnost, kao i da sačuvamo stabilnost i u regionu, jer od toga zavisi naš dalji ekonomski rast i napredak'', rekla je ona za K1 TV.

Brnabićeva je istakla da Srpska napredna stranka želi da Srbija bude suverena i nezavisna država.

''To što Radomir Lazović, Dragan Đilas, Marinika Tepić i Pavle Grbović žele da mi budemo kolonija, mi to ne želimo. Ja ne želim, Aleksandar Vučić ne želi, Miloš Vučević ne želi. Srpska napredna stranka ne želi da budemo kolonija i to je osnovna razlika u našoj politici. Mi želimo da Srbija bude samostalna, suverena i nezavisna država'', navela je Brnabićeva.

Tužilaštvo i sudstvo moraju aktivno da učestvuju u borbi protiv lažnih vesti

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da traži od tužilaštva i sudstva da sistem funkcioniše, jer je, kako je istakla, nemoguće i nenormalno da bilo ko može da kaže bilo šta što mu padne na pamet i da ne snosi nikakvu odgovornost.

"Ja mislim da 95 odsto ljudi koji su u javnom prostoru doživljavaju sajber nasilje danas", rekla je Brnabićeva gostujući na K1 televiziji.

Dodala je da živimo u vremenu kada u Srbiji, nažalost, nemamo ono što imaju neke evropske zemlje, a to je tužilaštvo i sud koji aktivno učestvuju u borbi protiv dezinformacija, lažnih vesti, uznemiravanja javnosti, širenja panike i pretnji državnim zvaničnicima od strane političkih oponenata. Brnabićeva je rekla da nezavisno sudstvo treba da bude treća grana vlasti, koja mora da reaguje i ne dozvoli da se politika svede na trač. Ona je napomenula da je česta meta pretnji, kako i u određenim medijima, tako i na društvenim mrežama predsednik Srbije Aleksandar Vučić i njegova porodica i navela da predsednik zna da se nosi sa time, ali da to ne moraju da znaju i njegovi najbliži.

"Neko će reći u Srbiji 'pa birao si da budeš političar, birao si da budeš javna ličnost, pa trpi nasilje'. Pa da, ali nije moja, nije porodica birala, nisu deca birala", ukazala je Brnabićeva.

Situacija sa snabdevanjem strujom stavlja se pod kontrolu, potrebna solidarnost

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da se situacija sa snabdevanjem električnom energijom stavlja pod kontrolu i navela da je, prema podacima od sinoć, manje od 9.000 domaćinstava bilo bez električne energije, a da je uverena da je situacija jutros još bolja. Predsednica Skupštine je istakla da ljudi koji rade na terenu na otklanjanju kvarova izlažu sebe i svoje živote opasnostima i još jednom apelovala na sve građane da pokažu solidarnost, ozbiljnost i odgovornost.

"Uspeh jedne države zavisi i od toga koliko smo mi svi odgovorni prema našem društvu. Bila mi je porazna informacija koju je dao direktor Elektrodistribucije u Loznici da su tri advokatske kancelarije u poslednjih godinu i po dana naplatile preko 300 miliona dinara zastupajući ljude koji poseduju zemljište ili šumu u pojasu dalekovoda kada oni vrše sanitarnu seču da ne bi došlo do padanja grana, drveća i obaranja dalekovoda tokom zimskih meseci", rekla je Brnabićeva.

Prema njenim rečima, pojedini aktivisti, poput Zlatka Kokanovića, vodili su kampanju protiv izgradnje novih trafostanica.

"Imate i Kokanovića koji se bunio protiv izgradnje novih trafostanica. Hajde malo solidarnosti, hajde malo odgovornosti. Dakle, nemojte leti da gledamo kako da tužimo državu, da naplatimo zato što seče drveće ili granje u pripremi za zimu, a onda zimi da tužimo državu zato što je pao dalekovod zato što seče drveće ili granje", istakla je predsednica Skupštine Srbije.



Evropska komisija više nego fer, bivša vlast stalno moli Brisel da se ne otvara Klaster 3

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da postoji distinkcija između Evropskog parlamenta i Evropske komisije (EK) kada je reč o evropskim integracijama Srbije i ocenila da je EK više nego fer, a da su, što se tiče otvaranja Klastera 3, najveći protivnici baltičke i skandinavske zemlje i zemlje Beneluksa. Dodala je da na evropskom putu najviše saplićemo sami sebe, odnosno predstavnici bivše vlasti, koji, kako je navela, stalno idu u Brisel i Strazbur da mole da se ne otvara Klaster 3 i pričaju kako je u Srbiji diktatura i kako nema vladavine prava.

"Ljudi iz Evropske komisije, koja je kao vlada Evropske unije, su ono što ja verujem da jesu evropske vrednosti, zbog čega ja mislim da Srbija treba da gradi put u Evropskoj uniji. To je za mene Evropska komisija. Oni ne odlučuju, ali vam kažu da li ste ispunili sve što treba da ispunite, da napredujete na evropskom putu ili ne", rekla je Brnabićeva za TV K1.

Dodala je da je EK u pet poslednjih izveštaja rekla da je Srbija ispunila sve i da četiri godine praktično apeluju na države članice EU da otvore Klaster 3 i da je po spremnosti, ako se gledaju indikatori, Srbija i dalje frontraner. Navela je da se Srbiji stalno postavljaju novi uslovi za otvaranje ovog klastera i da je to trebalo da se dogodi još 2021. godine.

"Bila sam tada predsednica vlade, razgovarala sam o tome. Trebalo je u decembru 2021. da se otvore i Klaster 3 i Klaster 4. Meni, kao nekom ko je posvećen našem evropskom putu, ali nisam evrofanatik, i nervira me nepravda, dupli standardi i licemerje, pada na pamet ona pesma 'laži, laži, laži me, ti me lažeš najbolje'. Svaki put je to kao 'idemo sad, idemo dovde i onda će sve biti okej. Ne, idemo dovde i onda će biti okej'. Ja sam u decembru rekla 'ja vam više ništa ne verujem'", istakla je Brnabić.

Evropski parlament nije konsultovao državne institucije o poseti delegacije Srbiji, ni o datumu

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da Evropski parlament (EP), čija delegacija dolazi u Beograd 22. januara, nije konstultovao državne institicije oko te posete, ni oko datuma i dodala da se ona neće sastati sa evroparlamentarcima jer ide u ranije najavljenu posetu Estoniji.

Brnabićeva je rekla da je Misija Srbije u Briselu dobila informaciju o poseti evroparlamentaraca Beogradu i da je to prenela Narodnoj skupštini i ukazala da delegacija EP dolazi u tzv. ''fact finding misiju'' i to nakon što je prošle godine EP usvojio rezoluciju o Srbiju.

''Dolaze u misiju da istraže činjenice ne znam oko čega, pošto mi ni oko toga nismo informisani. Čemu ta poseta? O čemu želite da razgovarate? Kakva je to misija o istraživanju činjenica kad ste vi već rezoluciju usvojili? Kako to ide? Zar ne ide prvo da utvrdite činjenice pa da usvojite rezoluciju'', rekla je Brnabić za K1 televiziju.

Ona je dodala da je od 2016. godine u politici i da je prvi put doživela da neko dolazi u Srbiju nepozvan i da se ne konsultuje oko datuma i istakla da najava posete nije samo stvar diplomatskog protokola, nego i osnovnog vaspitanja.

Autor: D.Bošković