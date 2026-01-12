BLOKADERSKO ISPUMPAVANJE PARA IZ OPŠTINE MEDIJANA

Gradska opština Medijana organizuje u parku Svetog Save doček Nove godine po julijanskom kalendaru uz nastup Ane Štajdohar. Vest sama po sebi ne bi bila interesantna za političku rubriku da se ne radi o opštini pod vlašću blokadera, koji su odmah po njenom preuzimanju ukinuli sve tradicionalne kulturne manifestacije.

I šta se onda promenilo? Nakon neuspele obojene revolucije i opadanja interesovanja za nelegalne blokade saobraćajnica, fakulteta i škola, rukovodstvo Medijane vraća manifestaciju koju je ranije ukinulo „Medijanino kulturno leto“, uz nastupe muzičara Milana Topalovića Topalka, Seke Aleksić i sastava „Stereo Banana“.

Iz Gradske opštine opštine Medijana, tu nekada tradicionalnu kulturnu manifestaciju, sami su najavili da će biti u znaku nastupa pevača koji kritikuju vlast. Doček srpske Nove godine uz nastup Ane Štajdohar samo je nastanak prakse plaćanja izviđača koji javno ispoljavaju blokaderske stavove, iz budžeta koji pune svi građani Medijane, a posredno, zbog sistema transfernog finansiranja, svi građani Niša.

Zbog toga, građani s pravom pitaju, da li se u isto vreme iz opštinskog budžeta ispumpava novac namenjen njima i finansiraju (pumpaju) blokaderi. Po sredi je i jedan vid diskriminacije, gde većina građana mora da trpi takvu simbiozu blokaderskih vlasti i izvođača blokadera, uz nipodaštavanje i nazivanje ćacijima i krezubima, koji ni ne znaju šta je kultura, a da „prava“ kultura ne postoji ako nije blokaderska.

Uz ranije postavljena pitanja na konferenciji za novinare u Gradskom odboru Srpske napredne stranke Niš, o vezama Milićevog Barona koji je oštetio nišku fabriku duvana za oko 2 miliona evra proneverom 39.000 boksova cigareta i Milićevih vlastodržaca u Gradskoj opštini Medijana, nameće se još jedno – da li je pored šverca cigareta, ispumpavanje budžetskog novca ka blokaderskim pevačima drugi dominantni izvor finansiranja niške opozicije i političkih aktivnosti Dragana Milića.

Autor: A.A.