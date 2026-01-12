Dina Vučinić: Da nije tragično, bilo bi smešno posmatrati sve što Bačulov radi na političkoj sceni

Danas je svima potpuno jasno zašto šef odborničke grupe „Kum, žena i ja“ (KŽJ), Miša Bačulov, uporno izbegava sednice Skupštine grada, iako su prisustvo i rad njegova osnovna obaveza kao odbornika, navela je predsednica Skupštine Grada Novog Sada Dina Vučinić.

Kako kaže, Miša je danas prevazišao samog sebe i samoinicijativno započeo novu karijeru – političko savetovanje Donalda Trampa.

- Neverovatnom brzinom Miša je preskočio lokalnu politiku, u kojoj mu je najveći domet bio planiranje sopstvenog trovanja i polivanja fekalijama po Gradskoj kući u Novom Sadu, i prepoznao sopstvene „globalne kapacitete“. Tako je, od novosadskih ulica, stigao pravo do Bele kuće – bar u sopstvenoj glavi - rekla je Vučnić i dodala:

- Da nije tragično, bilo bi smešno posmatrati sve što Miša radi na političkoj sceni, kao i njegovo besmisleno poređenje i mešanje predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, sa Nikolasom Madurom, kao i srpske politike sa međunarodnom visokom politikom, potpuno van konteksta realnih pozicija, odnosa i odgovornosti.

- Ostaje nam samo nada da će se ova niskorazredna, bučna i jalova politika, koju Miša uporno promoviše, jednog dana usmeriti u neki, makar minimalno korisniji, pravac – ali takav koji neće imati veze sa politikom, jer bi cenu takvih izjava i poteza, po pravilu, ponovo plaćali svi građani - istakla je Vučinić.

Autor: A.A.