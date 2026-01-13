VUČIĆ SE OBRATIO IZ ABU DABIJA: Predsednik otkrio šta nas čeka u narednom periodu, govorio i o NIS-u i nestabilnoj situaciji u svetu - DOLAZI NOVO DOBA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas u Ujedinjenim Arapskim Emiratima prisustvuje svečanom otvaranju Nedelje održivosti 2026.

- Mogao bih o tome da govorim ne dugo, ali bih mogao više da govorim o političkom značaju veštačke inteligencije i energije u narednom periodu. Velike promene su se dešavale u svetu, tamo negde od 15. veka, kada je Evropa postala potpuno dominantna. Naučnim otkrićima, otkrivanjem novih teritorija... Ulaskom Kine u izolacionizam dolazi do pune pobede i dominacije Zapada, u tom periodu. Uvek su to zemlje Zapadne Evrope, kasnije SAD, najbolje koristile. Danas svi vide da dolazi novo doba, to je revolucija koju donosi veštačka inteligencija - rekao je predsednik.

Vučić kaže da smo prema poslednjim indeksima mi na 39 mestu u svetu.

- Mnogo bolje nego što smo se nadali i očekivali. To je zahvaljujući veoma pametnim mladim ljudima u Srbiji. Ali mi samo sa šest meseci nerada možemo da padnemo drastično, svi ulažu veliki novac u to - rekao je predsednik.

Dodaje da se suočavamo sa velikim napretkom koji donosi AI, a sa druge strane je strah i nesigurnost ljudi da će izgubiti posao.

- U Britaniji 25 odsto ljudi ima veliki strah da će ostati bez posla zbog veštačke inteligencije. Mi kao država moramo da taj birokratski okvir napravimo da podstiče razvoj veštačke inteligencije, ali i sigurnost kod ljudi. Još jedna važna stvar. U Evropi 3 odsto struje ide na data centre i superkompjutere. Kada sam govorio da nama u Kragujevcu data centar troši kao ceo grad, ljudi mi nisu verovali.

Moramo videti šta ćemo raditi sa malim nuklearnim reaktorima, rekao je on, i istakao da će svaki gigavat struje biti neverovatno važan.

- Tu je svaki korak koji napravimo korak manje u budućnosti i važno je da što manje tih koraka ostavimo deci koja dolaze posle nas. Da im pripremimo teren da mogu da se takmiče i budu konkurentniji. Video sam se na kratko sa šeikom Muhamedom bin Zajedom al Nahjanom. Sutra ću imati bilateralni susret sa njim, što je za nas od ogromnog značaja imajući u vidu situaciju sa NIS-om - naglasio je predsednik.

- Vi uzmete i napravite elektranu ili vetropark, i nikakvu obavezu prema državi nemate. A država vam je sve dala! A vi sada prodajete bilo gde, i kažete mi sa državom nemamo ništa. Te probleme imamo, ali moramo povećavati naše kapacitete, kapacitete EPS-a, ali i da pravimo drugačije ugovore sa drugima, da imamo pravo preče kupovine. Ukoliko nam naravno Evropa to dozvoli - kazao je Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da ne očekuje konačni ugovor za NIS u roku od dva-tri dana, ali da očekuje da će dostaviti OFAC-u dokumenta.

- I verujem da će završiti konačni ugovor do februara-marta. Ali kada dostavite ta dokumenta, jasno je u kom smeru sve ide, i teško je kasnije to prekinuti. Očekujem to u narednih 48 sati - dodaje predsednik.

O situaciji u Iranu, Vučić kaže da na Bliskom istoku su ljudi spremni na dolazak još jednog člana porodice Pahlavi, i svi gledaju da li će biti američke intervencije.

- Videli smo juče ogroman broj Iranaca koji se protive spoljnoj intervenciji i demonstrantima koji traže mešanje spolja. Juče su izašli na ulice oni koji podržavaju ajatolaha. Meni se čini da je neizvesno, ali da dosta ljudi očekuje da dođe do promena. Ja nisam siguran u to, ali vam to govori o nestabilnosti i nesigurnosti. Što se tiče Grenlanda, a ničemu se ne radujem, ali se nadam da će se neki od njih pristetiti 2008, 2009, pa i 1999. godine. A sada se pozivaju na Povelju UN, pošto su mislili da će uvek pripadati najjačem jedinstvenom bloku SAD i EU. A sada kada tog bloka nema, onda pomagaj nam međunarodno javno pravo i UN - rekao je predsednik.

Naglasio je da će dati sve da sačuva mir i Srbiju, i da u svetu gledamo ludilo po pitanju naoružavanja, priprema raznih napada, osvajanja...

- Pandorina kutija je otvorena... Važno je da mi čuvamo svoj potencijal, da sarađujemo sa prijateljima i radimo vrednije nego što smo ikada radili - rekao je Vučić.

O sutrašnjem razgovoru sa šeikom Muhamedom bin Zajedom al Nahjanom, Vučić kaže da je u pitanju veliki lider i lični prijatelj od kog je mnogo naučio.

- Mrzim reči "to su naše pare". Imate zemlje koje imaju pet puta više nafte, pa su siromašnije od Emirata. To vam pokazuje koliko je bitno rukovodstvo. Mi imamo fantastičnu saradnju na više polja, uključujući i vojnu. To se razvija već godinama. Ne zaboravite da su oni investitori u srpsku poljoprivredu, energetski sektor, Beograd na vodi... To su sve stvari koje čine Srbiju suštinski velikom - kazao je predsednik.

Dodaje da je to veoma mudar čovek, koji je uvek znao da sačuva mir.

- I kada je bio pod pritiscima, uvek je pronašao rešenje. I kada su ljudi zabrinuti, oni znaju da će on pronaći rešenje - rekao je Vučić o šeiku Muhamedu bin Zajedu al Nahjanu.

Vučić je, na pitanje da li se osim Mola govori i sa partnerima u UAE o kupovini NIS-a, rekao da će možda i jedni i drugi učestovati u kupovini.

Na pitanje o pisanju opozicionih medija, koji dovode u pitanje da li Mol treba da kupi NIS, Vučić kaže da ako čovek ima imalo emocija i srca, iskočio bi iz kože od besa.

- Da vas podsetim o čemu se radi. Ovde se radi kako da u teškom i najtežem trenutku, jednom od najtežih trenutaka, uspemo da preživimo i opstanemo. Ponosan sam na zemlju čiji sam predsednik, kojoj 94 dana još nije stigla prva kap nafte, a da niko od vas, nijedan građanin to nije osetio. Kap nafte nismo dobili, niste videli ni poskupljenja, već naprotiv, pojeftinilo je gorivo. To je kada je zemlja ozbiljna, kada je vode dobri ljudi i domaćini. I sada oni pitaju da li je Mol dobra kompanija... A mi valjda sa Hrvatima nismo imali problema? A imam i drugo pitanje. A izvinite, šta da radimo? Pošto nismo mi ti koji prodajemo, već Rusi. Mi smo omogućili da budemo fer, da bar prodaju kome žele. A zašto prodajemo? Pa zato što su oni prodali to 2007. i 2008. godine. Pa pričaju o kulturi, a prodali su sve bioskope, prodali su cementare, izvore vode, mlekare, celu konditorsku industriju. Sve su prodali, strpali pare u džepove i otpustili pola miliona ljudi. I sada oni drže pridike. Dakle, nismo mi ti koji biramo kupce, da biramo mi bismo bili ti - rekao je Vučić.

Rekao je da smo tek uspeli da se oporavimo od uništavanja Srbije, a sada ti koji su je uništili drže pridike.

- Kao kada nam Šoškić soli pamet kako treba da se vodi Narodna banka. Mi ne znamo, a taj ekspert zna... - kazao je Vučić.

Predsednik je rekao da delegaciju Evropskog parlamenta niko nije pozvao u Srbiju, i da nikoga ne izbegava.

- Seli mrzitelji Srbije, i rekli mi ćemo 20 i nekog da dođemo u Beograd. Nisu nikoga pitali. Znate, ja ne mogu da dođem kod vas na slavu ako me ne pozovete. Niko ih nije pozvao. Sami su odlučili da dođu tada, a ja u tom periodu od pre pet meseci imam zakazane razgovore u Davosu. E sada, meni ne pada na pamet da gubim vreme i sastajem se sa Piculom. Imam vremena da se sastajem sa onima koji žele dobro Srbiji, a njih ne želim da vidim... Biće "strašne" posledice, doneće još jednu deklaraciju - rekao je on.

Naglasio je da Hrvatima smetaju srpske patriotske pesme, dok oni u svojoj zemlji pevaju o "Maksovim mesarima".

- Ja služim samo srpskom narodu, i građanima Srbije. Ustašama da služim nikada nisam i neću dok sam živ. Ako ni zbog čega, zbog stotine hiljada ljudi koje su nam pobili. Da želim da imamo dobre odnose, da hoćemo. Ali zaboravite na ponižavanje Srba. Oni su dobro procenili koga treba da napadaju, i ja da sam na njihovom mestu ja bih mene napadao ceo dan. Ja sam sve ono što oni ne žele da vide u Srbiji. Čovek kome su ubili dedu, uništili porodicu i spalili kuće... Čitave familije su spaljivali. A opet ih se taj neko ne plaši, i nimalo nisam fasciniran tim njihovim Maksovim mesarima - naglasio je Vučić.

O udarima na Srbe u Crnoj Gori, predsednik je rekao da su to političke igre i trikovi.

- Jasno je da je potpuno legitimna borba srpskog naroda za srpski jezik. Sada imaju dve škole, jednu koja to smatra stvarnim ciljem, a ima i druga koja se za to zalaže formalno, ali će uvek biti u vladi. To je njihova stvar. A srpski narod u Crnoj Gori će uvek imati podršku. Milan Knežević je moj prijatelj, Dajkovića nešto slabije poznajem ali mogu i za njega reći to. Očigledno je da se vlastima u Podgorici nije dopalo ponašanje Dajkovića, zato ga sklanjaju. Video sam i saopštenje DNP Milana Kneževića, videćemo kakav će odgovor biti vlasti u Crnoj Gori. Pretpostavljam isti kao i prethodne vlasti Mila Đukanovića. Ponekad je bolje biti gospodar neizgovorene reči - rekao je on na kraju obraćanja.

Autor: D.Bošković