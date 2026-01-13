'DOŠAO NAM VUČIĆ U KUĆU, DOLAZI ODMAH!' Pogledajte urnebesni snimak koji je postao HIT NA MREŽAMA: Cela kuća u lomu, nisam usisala sinoć, a htela sam... (VIDEO)

Na društvenim mrežama je postao viralan snimak prepiske mladića i njegove majke koju je, uz pomoć veštačke inteligencije, prevario da im je kuću posetio predsednik Aleksandar Vučić.

Mladić je fotografisao svoje dvorište, a potom zatražio od veštačke inteligencije da na sliku ubaci Vučića sa delegacijom.

- Slavice, Vučić nam je došao malopre!!! Izabrali našu kuću za posetu! Dolazi ODMAH! Tu je i televizija i svi - napisao je mladić u poruci, na šta je majka odgovorila: "MOLIM???? JAVI SE ODMAH".

Potom je usledila serija propuštenih poziva od majke koja je krenula kući.

Ona je pitala sina zašto je Vučić došao, i kako su uopšte izabrani, a zatim je izdala urnebesno naređenje: "Skuvaj mu kafu".

Mladić "prenkuje" majku da im je Vučić došao u posetu Izvor: Kurir televizija

Sin je nastavio da šalje montirane slike Vučića kako sedi u njihovoj dnevnoj sobi, okružen kamerama, i čak napisao da mu je baba iznela gibanicu.

- Evo slikao sam ga samo za tebe. Sviđa mu se babina gibanica - napisao je on, a majka mu je odgovorila:

- Ja ne mogu da verujem da se ovo dešava. Nisam usisala sinoć, a htela sam. Cela kuća u lomu, a to si ti kriv. Tu sam za 10 minuta sačekajte me.

Sin je na kraju napisao majci da predsednik Aleksandar Vučić sa delegacijom odlazi, zato što ih čekaju "neki Kinezi".

- MOLIM. Evo me za tri semafora!!! Ne može. Pustio si Vučića da ode iz moje kuće ja ne mogu da verujem šta si mi uradio! Rekla sam ti da sačekaš. Na koju su stranu otišli. Jednu stvar ne možeš da uradiš! E sad ćeš da vidiš - napisala mu je na kraju ona.

Autor: D.Bošković