VUČIĆ UPUTIO VAŽNU PORUKU IZ ABU DABIJA: Moramo da koristimo naše prilike, da čuvamo mir, ali i da razumemo šta se dešava u svetu! (VIDEO)

Sjajna godina je pred nama, uveren sam da ćemo u ekonomskom smislu imati jednu od najuspešnijih godina, a za sve drugo, takođe ćemo se postarati sami, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić iz Abu Dabija.

On je na svom Instagram nalogu buducnostsrbije, objavio važan video, sa jasnom porukom za građane Srbije.

- Ovde iz Abu Dabija, hoću, čini mi se, jednu važnu poruku da uputim ljudima. Ovi vredni ljudi, pre 50 godina, kada su stvarali svoju državu, nisu ni sanjali kako će to da bude. Uspeli su zahvaljujući viziji i hrabrosti svojih lidera. Mi u Srbiji moramo da koristimo naše prilike, da čuvamo mir i da razumemo šta se dešava u svetu. Zato je vreme veštačke inteligencije i digitalizacije nešto što je pred nama, a Srbija mora da prigrli sve to jer bez toga nećemo moći da opstanemo na planeti. Pored toga važna je vizija i plan i naroda i rukovodstva i način na koji ćemo sve to da sprovodimo u delo. Jasno je šta treba da radimo u budućnosti. Nije istina da je svejedno i ko će da vlada, i ko će da upravlja, pred nama je veliki izbor u budućnost ali istovremeno moraćemo da budemo ujedinjeni, da čuvamo mir, da se razvijamo i idemo napred. Sjajna godina je pred nama, uveren sam da ćemo u ekonomskom smislu imati jednu od najuspešnijih godina, a za sve drugo, takođe ćemo se postarati sami. U se i u svoje kljuse, i graditi prijateljstva svuda gde je to moguće - poručio je predsednik.

- Plan za budućnost i politička vizija uslov su napretka svake zemlje. Ovde, u Emiratima, na najbolji način možemo da vidimo šta jednoj zemlji donosi hrabro i mudro rukovodstvo i verujem da mnogo toga možemo da naučimo od njih. Naša Srbija je bezbroj puta propuštala prilike za ubrzani razvoj, ovoga puta nećemo. U ekonomskom smislu, pred nama je odlična godina! - napisao je Vučić na svom Instagram nalogu.

Autor: A.A.