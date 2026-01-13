NA TEŠKIM MUKAMA! Siniša Mali izabrao NAJLEPŠU ženu na našoj estradnoj sceni, pa otkrio da li je bio U VEZI sa Teodorom Džehverović

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost novog izdanja emisije AmiG Show. Ognjen Amidžić ugostio je i ministra finansija Sinišu Malog, a atmosferu u studiju upotpunjavaju tri sjajne dame: najpopularnija mlada muzička zvezda Anđela Ignjatović Breskvica, legendarna glumica Lidija Vukićević i jedna od najprepoznatljivijih voditeljki naše televizije Sanja Marinković.

Nakon predsednika Srbije i minister finasija Siniša Mali se našao pred teškim zadatkom, a to je da izabere najlepšu devojku sa naše estradne scene.

- Nećeš smeti da se vratiš kući - našalio se predsednik Vučić.

- Milica Todorović ili Tea Tairović? - bio je prvi izbor, a Mali se odlučio za Teu.

- Tea Tairović ili Milica Pavlović? - bio je naredni izbor, a Mali je ponovo izabrao Teu.

- Ivana Boom ili Tea Tairović? - bio je naredni izbor, a minister se još jednom odlučio za Teu.

- Tea Tairović ili Nataša Bekvalac? - bilo je ponovo ponuđeno, a Siniša je ponovo izabrao Teu, koja je pobedila i u duelu sa Eminom Jahović, ali i Lenom Kovačević.

- Tea Tairović ili Teodora Džehverović? Znam zašto te pitam, negde sam pročitao da ste ti i Teodora navodno u nekoj vezi. Da li je to istina - rekao je Ognjen.

- Ljudi svašta pričaju, nikada je nisam upoznao - rekao je Mali.

- Ajde moraš da izabereš jednu od njih dve za kraj - rekao je Ognjen.

- Dobro, onda Teodora - rekao je Mali.

Autor: Iva Besarabić