NA TEŠKIM MUKAMA! Siniša Mali izabrao NAJLEPŠU ženu na našoj estradnoj sceni, pa otkrio da li je bio U VEZI sa Teodorom Džehverović

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost novog izdanja emisije AmiG Show. Ognjen Amidžić ugostio je i ministra finansija Sinišu Malog, a atmosferu u studiju upotpunjavaju tri sjajne dame: najpopularnija mlada muzička zvezda Anđela Ignjatović Breskvica, legendarna glumica Lidija Vukićević i jedna od najprepoznatljivijih voditeljki naše televizije Sanja Marinković.
Nakon predsednika Srbije i minister finasija Siniša Mali se našao pred teškim zadatkom, a to je da izabere najlepšu devojku sa naše estradne scene.
- Nećeš smeti da se vratiš kući - našalio se predsednik Vučić.
- Milica Todorović ili Tea Tairović? - bio je prvi izbor, a Mali se odlučio za Teu.
- Tea Tairović ili Milica Pavlović? - bio je naredni izbor, a Mali je ponovo izabrao Teu.
- Ivana Boom ili Tea Tairović? - bio je naredni izbor, a minister se još jednom odlučio za Teu.
- Tea Tairović ili Nataša Bekvalac? - bilo je ponovo ponuđeno, a Siniša je ponovo izabrao Teu, koja je pobedila i u duelu sa Eminom Jahović, ali i Lenom Kovačević.
- Tea Tairović ili Teodora Džehverović? Znam zašto te pitam, negde sam pročitao da ste ti i Teodora navodno u nekoj vezi. Da li je to istina - rekao je Ognjen.
- Ljudi svašta pričaju, nikada je nisam upoznao - rekao je Mali.
- Ajde moraš da izabereš jednu od njih dve za kraj - rekao je Ognjen.
- Dobro, onda Teodora - rekao je Mali.
Autor: Iva Besarabić