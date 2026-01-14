AKTUELNO

Politika

'MALI VARVARI SU SLAVILI SRPSKU NOVU GODINU' Blokaderski prezir prema svemu sto je srpsko! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug /VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Blokaderi nastavljaju sa demonstracijom prezira prema svemu srpskom, a najnoviji primer toga je izjava akademika Dušana Teodorovića o Srpskoj novoj godini.

Teodorovića je voditeljka upitala da li se kod njega slavio doček, na šta je odgovorio:

Pa, ovaj, ja bih ovako rekao. Da su mame i tate varvari na Vračaru kupile novu količinu pirotehničkih sredstava malim varvarima. I sad na Vračaru gde ja stanujem ima mnogo starih, bolesnih, mnogo kućnih ljubimaca. Ljudi koji nemaju kućne ljubimce ne mogu da shvate nivo frustracije koje kuce, mace dobijaju i tako dalje...

Autor: Pink.rs

#Doček

#Dušan Teodorović

#Nova godina

#Srbija

#blokaderi

POVEZANE VESTI

Politika

Blokaderi i u Novu godinu ušli sa mržnjom prema Srbiji i predsedniku Vučiću (VIDEO)

Domaći

PEJOVIĆ I DEJAN PETROVIĆ ZA SRPSKU NOVU GODINU NA TRGU REPUBLIKE! Aco obećao noć za pamćenje, pa progovorio o romantici i prosidbama na svojim nastupi

Politika

Đilas u programu blokaderske N1 nije mogao da sakrije prezir koji oseća prema plenumašima! Poklaše se, a godina tek sto je počela (VIDEO)

Domaći

Verila se Kija Kockar! Ponosno pokazala džinovski prsten, blista od sreće: Rekla sam DA! (VIDEO)

Politika

Drecun za Pink: Kurti pokazuje ogoljenu mržnju ne samo prema Srpskoj listi, već prema celom srpskom narodu (VIDEO)

Domaći

Ispovest Dženana Lončarevića o tragediji: Preminuo je pred Novu godinu, a pevač je morao da donese najtežu odluku