'MALI VARVARI SU SLAVILI SRPSKU NOVU GODINU' Blokaderski prezir prema svemu sto je srpsko! (VIDEO)

Blokaderi nastavljaju sa demonstracijom prezira prema svemu srpskom, a najnoviji primer toga je izjava akademika Dušana Teodorovića o Srpskoj novoj godini.

Teodorovića je voditeljka upitala da li se kod njega slavio doček, na šta je odgovorio:

Pa, ovaj, ja bih ovako rekao. Da su mame i tate varvari na Vračaru kupile novu količinu pirotehničkih sredstava malim varvarima. I sad na Vračaru gde ja stanujem ima mnogo starih, bolesnih, mnogo kućnih ljubimaca. Ljudi koji nemaju kućne ljubimce ne mogu da shvate nivo frustracije koje kuce, mace dobijaju i tako dalje...

Autor: Pink.rs