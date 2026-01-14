Oni stoje iza haosa u Čačku: Otkrivamo ko je inspirator blokaderskog divljanja na koncertu Bekute

Doček Nove godine na Gradskom trgu u Čačku, koji je trebalo da bude narodno veselje i trenutak opuštanja za više od hiljadu građana, propao je pod naletom pomračenih umova i blokadera koji su se okupili iz Čačka, Gornjeg Milanovca i Kraljeva.

Na okupljanje se preko društvenih mreža pozivalo danima, a među onima koji su pozivali bio je i Pavle Jelesijević, odbornik iz političke grupacije koju u Skupštini grada predvodi Stojan Marković, vlasnik „Ozona", gde je prethodnih dana vođena negativna kampanja ne samo protiv Srpske nove godine, već i, kako su je nazivali, "orgijanja na Božić".

Kulminacija protesta dogodila se kada su iz mase ka bini poletela jaja i ledenice, u trenutku dok je nastupala Ana Bekuta, pevačica čije ime decenijama okuplja široke narodne mase i koja je bila centralni izvođač dočeka.

Time nije ugrožen samo koncert, već i bezbednost izvođača, tehničke ekipe i građana koji su sa porodicama došli da tradicionalno dočekaju Novu godinu.

Ćalović dužan odgovore

U javnosti se otvorilo pitanje - čak i ukoliko postoje sumnje u kriminal u organizaciji javnog događaja, da li je normalno i civilizacijski prihvatljivo da se one rešavaju prekidanjem narodnog veselja i fizičkim napadima na binu?

Da li je Ivan Ćalović, kao pravnik, prijavio te sumnje nadležnim institucijama ili je, znajući da se time krši javni red i mir, podržao ovakvo nasilje na gradskom trgu politički obojenih ljudi?

On, kao pravnik koji priča da je najbolji, svakako to zna da se sumnje u kriminal rešavaju prijavama, institucijama i sudovima, a ne jajima, ledenicama i nasiljem na trgu.

Narod uplašen nasiljem

Čačani su ostali uskraćeni za ono što im pripada: miran doček, muziku i pravo da makar jednu noć u godini provedu bez protesta i političkih obračuna. Umesto toga, svedočili su pokušaju da se volja manjine nametne većini.

Ostaće upisano ko su ljudi koji su sebi dali za pravo da drugima remete život, radost i tradiciju.

Ostaće upisano i da je Čačak te večeri pokazao strpljenje, ali i da pamti.

Jer, kako poručuju brojni građani - narodno veselje se ne ruši, a Čačani ovakve scene teško zaboravljaju, a još teže opraštaju.

Autor: A.A.