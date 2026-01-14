BLOKADERSKE LAŽI RAZOTKRIVENE: Ovo su jezivi simptomi korišćenja 'zvučnog oružja': Svi padaju na zemlju i povraćaju krv

Prema svedočenjima iz Venecuele, gde se veruje da je korišćeno "zvučno oružje", simpotomi su bili padanje, krvarenje iz nosa i povraćanje, što dokazuje da su tvrdnje blokadera da je korišćeno u Beogradu potpuno netačne, prenose mediji.

Prema svedočenjima, što prenose mediji, dejstvo zvučnog oružja dovodi do naglog pada ljudi na zemlju, jake dezorijentacije, krvarenja iz nosa, a u pojedinim navodima i do povraćanja krvi. Upravo takvi opisi pojavili su se i u slučaju Venecuele, gde su lokalni čuvari tvrdili da su nakon snažnog zvučnog talasa ostali nepokretni i teško povređeni.

Dakle, kada se koristi zvučno oružje – svi padaju na zemlju i kreću da povraćaju krv

U tom kontekstu, blokaderi u Srbiji koji su tvrdili da je 15. marta u Beogradu upotrebljeno takvo oružje, su očigledno netačni jer opisi posledica dejstva zvučnog oružja nemaju nikakve veze sa Srbijom.

Sada se jasno vidi koliko su bezobzirne i očigledne laži blokadera, koje je prihvatio čak i Evropski parlament koji je "zvučni top" uključio u rezoluciju protiv Srbije, navode mediji.

U nastavku prenosimo tekst sa britanskog Daily Mail portala:

Tvrdnje da je u Venecueli upotrebljeno misteriozno "sonično oružje" podstakle su spekulacije o egzotičnoj vojnoj tehnologiji SAD i njenim mogućim efektima na ljudsko telo.

Jedno svedočenje venecuelanskog čuvara, koje je na društvenim mrežama podelila portparolka Bele kuće Kerolajn Livit, navodi da je oružje oborilo na kolena pripadnike venecuelanskih i kubanskih snaga bezbednosti, uz krvarenje iz nosa i povraćanje krvi.

Administracija Donalda Trampa nije potvrdila koje je oružje, ako je uopšte korišćeno, ali vojni stručnjaci ukazuju na dobro poznat akustični uređaj koji je u upotrebi već godinama.

Reč je o uređaju za akustično delovanje na velikim daljinama (LRAD), koji je opisan kao "glas Boga", prema Marku Kancijanu, penzionisanom potpukovniku američkih marinaca i višem savetniku Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS).

Uređaj emituje usmeren, kratkodometni "zvučni konus".

"To nije kao mikrofon, gde zvuk ide svuda unaokolo – deluje samo unutar tog konusa", rekao je Kancijan.

Američki operateri su ga, prema navodima stručnjaka, mogli koristiti prilikom sletanja u Karakas kako bi dezorijentisali snage bezbednosti i upozorili ih da spuste oružje.

LRAD može da projektuje govorne komande na izuzetno visokim jačinama ili da emituje prodoran, visokofrekventni ton namenjen privlačenju pažnje i odvraćanju kretanja. Na maloj udaljenosti zvuk može biti bolan i dezorijentišući, a u ekstremnim slučajevima može oštetiti sluh ili dovesti do pucanja bubne opne, ali uređaj nije projektovan da izazove trajne fizičke posledice.

Može da izazove bol i privremenu dezorijentaciju, kao i pucanje bubnih opni, ali nije namenjen dugoročnom oštećenju zdravlja.

Američke snage koristile su LRAD za kontrolu mase u Iraku, kada su se civili previše približavali američkim vojnim postrojenjima, navodi Kancijan.

Uređaj može da dostigne jačinu do 140 decibela, ali intenzitet zvuka brzo opada sa udaljenošću i promenom ugla, zbog čega operateri mogu da stoje u blizini, ali van zvučnog snopa.

Drugi vojni analitičari smatraju da opisani događaji otvaraju pitanja koja prevazilaze okvire konvencionalnih akustičnih sistema.

Decenijama unazad, Agencija za napredne istraživačke projekte američkog Ministarstva odbrane (DARPA) proučava nesmrtonosne tehnologije namenjene privremenom onesposobljavanju protivnika bez trajnih povreda. Javno dostupna istraživanja obuhvatala su akustične i elektromagnetne efekte osmišljene da preopterete čula, poremete ravnotežu ili motoričku kontrolu i privremeno onemoguće delovanje ciljeva.

Kan Kasapoglu, analitičar odbrane u Institutu Hadson, rekao je da su takva istraživanja podstakla spekulacije o naprednijim sistemima za onesposobljavanje, ali je naglasio da ne postoje javni dokazi da je u Venecueli korišćena bilo kakva eksperimentalna DARPA tehnologija.

"Postoje neke nesmrtonosne tehnologije na kojima je DARPA radila, uključujući akustične sisteme, zvučne talase, ali i neke neurološke sisteme koji ne ubijaju, ali izazivaju nepodnošljiv osećaj zbog kojeg postajete neoperativni na bojnom polju", rekao je on.

Iako su simptomi opisani u objavi koju je podelila Livit nepotvrđeni, "u velikoj meri se poklapaju sa primerima DARPA istraživanja", dodao je Kasapoglu.

Bela kuća i Pentagon nisu odgovorili na upit za komentar.

"Posledice oružja su ekstremne"

Pored navodnog zvučnog napada, SAD su, prema izveštajima, izvele i sajber-napad kojim su onesposobile komunikacione sisteme u trenutku sletanja u Karakas.

"Bilo je mračno, svetla u Karakasu su uglavnom bila ugašena zahvaljujući određenoj ekspertizi koju posedujemo — bilo je mračno i bilo je smrtonosno", rekao je ranije Tramp.

"Bili smo na oprezu, ali su odjednom svi naši radarski sistemi prestali da rade bez ikakvog objašnjenja", naveo je lokalni čuvar u svedočenju koje je podelila Livit. "Zatim smo videli dronove — mnogo dronova — kako lete iznad naših položaja. Nismo znali kako da reagujemo."

Kada su operateri bili na zemlji, "u jednom trenutku su lansirali nešto; ne znam kako da to opišem", rekao je on. "Bilo je kao izuzetno snažan zvučni talas. Imao sam osećaj kao da mi glava eksplodira iznutra."

Posledice su, prema njegovim rečima, bile ekstremne.

"Svima nam je krenula krv iz nosa", rekao je. "Neki su povraćali krv. Pali smo na zemlju, nismo mogli da se pomerimo. Nismo mogli ni da ustanemo posle tog soničnog oružja – ili čega god da je bilo."

Fizički efekti koje opisuje čuvar daleko prevazilaze ono za šta je poznato da LRAD može da izazove. Povraćanje krvi, posebno, nije tipična reakcija na akustično izlaganje, što otvara pitanje da li je svedočenje preuveličano, pogrešno tumači uzrok ili ukazuje na neki sasvim drugi faktor.

Stručnjaci upozoravaju da, iako usmereni akustični uređaji postoje i široko se koriste, ne postoji javno poznato "sonično oružje" sposobno da izazove ekstremne povrede kakve su opisane – niti postoji zvanična potvrda da je bilo koji takav sistem upotrebljen u Venecueli.