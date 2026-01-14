OVO NISTE ZNALI O MARKU BRNOVIĆU: Čuveni političar iz SAD dao je svojim psima imena RAKIJA I PIVO, a ovo su prodično jeli za Uskrs dok su se Amerikanci čudili!

Moja pravoslavna vera čini veliki deo onog što jesam, rekao je u intervjuu za Kurir bivši državni tužilac Arizone, koji je bio nominovan za ambasadora SAD u Srbiji

Američki političar srpskog porekla Mark Brnović, koji je juče preminuo, imao je dva psa sa veoma zanimljivim imenima, koji su svedočili i onjegovoj duhovitoj strani, ali i velikoj ljubavi koji je gajio preme svojim korenima.

Njegovi psi zvali su se, u duhu srpskog naroda, Rakija i Pivo!

Da podsetimo, Brnović, koji je bio nominovan za ambasadora SAD u Srbiji, rođen 1966. godine u Detroitu, u američkoj saveznoj državi Mičigen, u porodici srpskih imigranata.

U intervjuu koji je dao za Kurir 2024. godine, govorio je o svom životu i uspesima, a tada je otkrio da je veoma ponosan na svoje poreklo:

- Ja sam veoma ponosan na moje etničke korene. Porodica mog oca je došla iz Crne Gore, a Brnovići su pleme iz Lješanske nahije. Porodica moje majke je došla iz Dalmacije i ja sam pravoslavni Srbin po veri, tako da možete da se kaže da sam pokupio ono najbolje od celog Balkana! Moja žena i ja smo se venčali u crkvi u kojoj su krštena i naša deca i to je crkva u Finiksu u Arizoni koju posećujem celog života. Moja pravoslavna vera čini veliki deo onog što jesam. Smešno je kada se toga sada prisetim, ali kada sam odrastao praznici koje je slavila moja porodica, na primer, bili su različitih datuma za Božić i Uskrs (u odnosu na američke), što me je činilo posebnim u odnosu na društvo iz razreda. Čak i način na koji smo slavili Uskrs, sećam se da su moji prijatelji smatrali "čudnim" to što jedemo jagnjetinu za svaki Uskrs - rekao je on tada.

Bivši državni tužilac Arizone Mark Brnović preminuo je u 59. godini, saopštila je njegova porodica.

- Sa dubokom tugom porodica Brnović objavljuje da je Mark Brnović preminuo. Najpoznatiji kao 26. državni tužilac Arizone, državni i savezni tužilac i zagovornik pravde, zauvek ćemo ga pamtiti i ceniti kao voljenog oca, muža, sina i brata. Srce nam je slomljeno zbog ovog gubitka i duboko smo dirnuti izlivom ljubavi i podrške toliko divnih ljudi širom države i zemlje. Porodica moli za privatnost tokom ovog teškog vremena. Organizacija komemoracije biće objavljena čim bude dostupna - navodi se u saopštenju.

Iako porodica nije saopštila uzrok smrti, "The Arizona Republic" je citirao bivšu Brnovićevu portparolku Keti Konor, koja je rekla da je preminuo u snu u ponedeljak, najverovatnije od srčanog udara.

Autor: D.Bošković