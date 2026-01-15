AKTUELNO

DRŽAVA ĆE POMOĆI! Siniša Mali posetio porodicu Marjanović u Kamenici: Nijedan domaćin neće biti ostavljen na cedilu nakon nevremena!

Izvor: Pink.rs, Foto: Ministarstvo finansija ||

Potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali obišao je danas selo Kamenica kod Valjeva, koje je pretrpelo ozbiljnu štetu usled nedavnih vremenskih nepogoda. Ministar je posetio domaćinstvo Živote Marjanovića, čija je porodična firma takođe pogođena nevremenom.

Foto: Ministarstvo finansija

Mali je direktno sa terena poručio da je država već počela sa procenom štete i da će pomoć stići do svakog ugroženog domaćinstva.

Foto: Ministarstvo finansija

"Srbija ne zaboravlja svoje domaćine"

"Došao sam ovde u Kamenicu da razgovaram sa ljudima i da im poručim da nisu sami. Porodica Marjanović je primer vrednih ljudi koji žive od svog rada i država će učiniti sve da im pomogne da što pre saniraju štetu na svojoj imovini i nastave sa poslovanjem", istakao je ministar Mali tokom obilaska.

Foto: Ministarstvo finansija

Hitna sanacija infrastrukture

Pored pomoći pojedinačnim domaćinstvima, ministar je najavio i hitne radove na lokalnoj infrastrukturi koja je oštećena tokom nevremena. "Najvažnije je da su ljudi dobro, a sve što je srušeno i oštećeno ćemo zajedno popraviti. Sredstva će biti obezbeđena kako bi se život u ovom kraju što pre vratio u normalu", zaključio je Mali.

Autor: Dalibor Stankov

