Iako mnogi objavljuju laži, od istine pobeći ne može. Tako su određeni ponovo lagali o ciframa o broju dece koja se leče od retkih bolesti, koliko se novca daje za njih, kao i o novcu za inovatine lekove.
U nastavku su svi brojevi koji, još jednom, razotkrivaju laži onih koji žele da izazovu nemire i uzdrmaju Srbiju.
Izdvajanje za retke bolesti (odrasli i deca)
Broj dece na lečenju od retkih bolesti po godinama
2012. godine - 8
2025. godine - 296
Deca upućena u inostranstvo na lečenje i dijagnostiku i operisana od inostranih stručnjaka u Srbiji
2008-2012 - 440
2013-2025 - 5.873
Retke bolesti - ukupan broj lečenih pacijenata (odrasli i deca)
do 2012. godine - 0
2012. godine - 8
2025. godine - 930
Izdvajanja za inovativne lekove u milijardama dinara
2007-2012 - 19,2 milijarde dinara
2013-2025 - 218,7 milijardi dinara
