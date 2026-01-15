BROJKE SVE GOVORE: Evo koliko para se davalo ranije za RETKE BOLESTI i inovativne lekove, a koliko sada

Iako mnogi objavljuju laži, od istine pobeći ne može. Tako su određeni ponovo lagali o ciframa o broju dece koja se leče od retkih bolesti, koliko se novca daje za njih, kao i o novcu za inovatine lekove.

U nastavku su svi brojevi koji, još jednom, razotkrivaju laži onih koji žele da izazovu nemire i uzdrmaju Srbiju.

Izdvajanje za retke bolesti (odrasli i deca)

Broj dece na lečenju od retkih bolesti po godinama

2012. godine - 8

2025. godine - 296

Deca upućena u inostranstvo na lečenje i dijagnostiku i operisana od inostranih stručnjaka u Srbiji

2008-2012 - 440

2013-2025 - 5.873

Retke bolesti - ukupan broj lečenih pacijenata (odrasli i deca)

do 2012. godine - 0

2012. godine - 8

2025. godine - 930

Izdvajanja za inovativne lekove u milijardama dinara

2007-2012 - 19,2 milijarde dinara

2013-2025 - 218,7 milijardi dinara

