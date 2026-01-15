AKTUELNO

Politika

BROJKE SVE GOVORE: Evo koliko para se davalo ranije za RETKE BOLESTI i inovativne lekove, a koliko sada

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen ||

Iako mnogi objavljuju laži, od istine pobeći ne može. Tako su određeni ponovo lagali o ciframa o broju dece koja se leče od retkih bolesti, koliko se novca daje za njih, kao i o novcu za inovatine lekove.

U nastavku su svi brojevi koji, još jednom, razotkrivaju laži onih koji žele da izazovu nemire i uzdrmaju Srbiju.

Izdvajanje za retke bolesti (odrasli i deca)

Foto: Printscreen

Broj dece na lečenju od retkih bolesti po godinama

2012. godine - 8

2025. godine - 296

Foto: Printscreen

Deca upućena u inostranstvo na lečenje i dijagnostiku i operisana od inostranih stručnjaka u Srbiji

2008-2012 - 440

2013-2025 - 5.873

Foto: Printscreen

Retke bolesti - ukupan broj lečenih pacijenata (odrasli i deca)

do 2012. godine - 0

2012. godine - 8

2025. godine - 930

Foto: Printscreen

Izdvajanja za inovativne lekove u milijardama dinara

2007-2012 - 19,2 milijarde dinara

2013-2025 - 218,7 milijardi dinara

Foto: Printscreen

Autor: Pink.rs

#Grafikon

#deca

#inovativni lekovi

#lečenje

#retke bolesti

POVEZANE VESTI

Društvo

Škodrić: Država će uložiti više od 200 milona evra za inovativne lekove i retke bolesti

Društvo

POMOĆ DRŽAVE ZA LEKOVE: Srbija priprema poseban budžet za inovativne lekove, evo kako će se trošiti novac

Lifestyle

Koliko često bračni parovi zapravo vode ljubav? Iznenadićete se

Politika

VUČIĆ PRIMIO PREDSTAVNIKE UDRUŽENJA, RODITELJE i DECU OBOLELU OD RETKIH BOLESTI: Posebnu pažnju obratićemo na inovativne lekove (VIDEO)

Politika

Kisić: I brojke i stvarnost demantuju Jelenu Banjac

Lifestyle

Koliko muškaraca ima svaka žena u životu? Skoro sve se drže iste brojke, ali istina je ovo