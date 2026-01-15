TUČA U SPO: Potpredsednici traže hitan odlazak Cvetkovića - Nezakonito vladaš, ODSTUPI!

U Srpskom pokretu obnove izbio je nezapamćen sukob koji preti da potpuno uruši jednu od najstarijih stranaka u Srbiji! Grupa visokih funkcionera, predvođena potpredsednicima i osnivačima, ušla je u "totalni rat" sa Aleksandrom Cvetkovićem, zahtevajući njegov momentalni odlazak.

Oni optužuju Cvetkovića da je uzurpirao vlast u stranci i da već godinu i po dana donosi odluke bez ikakvog pravnog osnova.

"Nezakonito vladaš i smenjuješ osnivače!" U javnom proglasu koji je potresao stranku, potpisnici tvrde da je Cvetkoviću v.d. status istekao još pre 18 meseci, te da on od tada neosnovano upravlja imovinom i finansijama SPO-a.

„Tražimo od Aleksandra Cvetkovića da odmah napusti SPO, jer je nezakonito izabran, svojevoljno smenjuje potpredsednike i osnivače stranke i zloupotrebljava nelegalno stečeni položaj“, navodi se u saopštenju pobunjenih članova.

Uključuje se i Ministarstvo Zbog, kako kažu, bezvlašća i kršenja Statuta, pokrenuta je inicijativa kod Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu kako bi se stranka vratila u zakonske okvire.

Među potpisnicima koji su krenuli u rušenje Cvetkovića su istaknuta imena stranke: dr Ljiljana Kosorić, Jelena Vukelić, Željko Radošević, Vuk Bojović i predsednici ključnih okružnih odbora.

Autor: Dalibor Stankov