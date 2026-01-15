ĐILASU SE RUKE TRESU DOK PIJE VODU OD BESA! Izbila žestoka rasprava u Skupštini, Branbić ga patosirala!

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić reagovala je na isup iz redova opozicije, posebno zbog toga što traže da se otme imovina Rusima, odnosno da se nacionalizuje NIS

- Što se tiče NIS- a. Oni su navikli da otimaju, pa smo im mi krivi što nećemo da otimamo. Zato što je zakon koji su oni predložili zakon koji kaže otmite Rusima NIS. samo da građani znaju. I onda smo mi krivi i Aleksandar Vučić, što kažemo: Ne. Mi imamo principe, imamo obraz, ne želimo da otimamo ništa, nego ćemo naći rešenje koje je dobro za naše građane i za našu zemlju. Ali ćemo dati sve od sebe da budemo i da budemo fer prema tim partnerima - rekla je Brnabić.

Ona je istakla da kada je bivša vlast prodala NIS "nisi ni imali tender", nego su dali "šta su Rusi tražili".

U jednom trenutku, Ana Brnabić je obraćajući se Đilasu rekla:

- Deci ste uzeli Pionirski grad, kao gradonačnik Beograda, da bi strpali pare u vaš džep. Vi imate pravo nekom da držite moralnu pridiku. Tišina tamo -rekla je ona.



Tokom obraćanja Ane Brnabić, po svemu sudeći opozicionaru, Draganu Đilasu, nije bilo ni malo prijatno, šta više kako deluje kipteo je od besa. Čak u jednom trenutku, izgledalo je da mu se tresu ruke dok pije vodu.

Brnabić je zatim dodala:

- Ja sam samo objavila gospodinovu izjavu koji je sam rekao 2004. sam ušao u politiku, 2005. sam zaradio prve ozbiljne pare.Zamislite mašinski mozak, tog velikog i sposobnog menažera zahvaljući političkim vezama uzme sekunde o RTS-a, javnog servisa, i kaže mnogo sam pametan, prodao sam ih za 20 puta više. Pa to tako bi se obogatio bilo ko od nas ovde. Tako bi se obogatilo dete od tri godine. Tako bi se obogatio svako. Samo neko ko nema nikakv obraz može da kaže: "ja sam mašinski mozak, ja sam umeo, a vi ne umete. Za 10 godina ja sam bio toliko sposoban da sam zaradio 619 miliona evra". U vreme kada je prosečna plata bila 330 evra, nezaposlenost 26 odsto, kada je penzija bila 200 evra... vi ste za 10 godina zaradili 619 miliona evra i još pričate da ste to sve legalno zaradaili - istakla je Brnabić.

Autor: D.Bošković