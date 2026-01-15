'ŽIVIM U DRŽAVI KOJA JE STALA UZ MENE' U Srbiji sve više dece i odraslih dobija mogućnost da se doživotno leči izuzetno skupim terapijama! JOŠ JEDNA BLOKADERSKA LAŽ JE RAZBIJENA - Brojke ne lažu! (FOTO)

Tvrdnje blokadera da država ne pomaže u lečenju dece, pobijaju činjenice. Brojevi najbolje govore koliko je u poslednjih 13 godina, država predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem, učinila za lečenje dece, ali i odraslih.

Kada je reč o retkim bolestima, pre 2012. godine, nije se lečilo ni jedno dete. 2012. taj broj popeo se na 8, a danas na 930.

Tako je Lavu Teodoroviću, obolelom od spinalne mišićne atrofije, država obezbedila najskuplji lek na svetu od milion i devetsko hiljada evra.

- Živim u državi koja je uz mene stala. Onda kada je meni bilo najteže. Nisam mogla da verujem, da je za samo 8 dana država reagovala i da su omogućili i dali šansu, pre svega Lavu, za njegov novi početak i novi život, a onda i nama kao porodici - rekla je Sonja Teodorović, majka dečaka.

Kako kaže, tolika ljubav i zahvalnost postoje u njoj, da ne može to da opiše.

Dakle, u 2012. za lečenje retkih bolesti, država je izdvojila 130 miliona dinara, u 2026. ta cifra je dostigla neverovatnih 10 milijardi i 200 miliona. Budžet se iz godinu u godinu uvećava, pa sve više dece, ali i odraslih, dobija mogućnost da se doživotno leči izuzetno skupim terapijama.

Još jedna zadovoljna građanka je rekla da je pisala baš vlastima, dodaje da joj je RFZO odobrio, komisija je glasala i dodaje da je prva pacijentkinja koja je dobila sirup za odrasle, koji je baš te godine i odobren.

Margita Joksimović, koja boluje od spinalne mišićne atrofije, rekla je da je, kada je saznala da lek košta 270 hiljada godišnje i da je novac prepreka da dođe do njega, mislila je da ga nikada neće dobiti.

- Nisam očekivala da će država da joj nabavi taj lek, ali bila sam među prvima koja ga je dobila - rekla je ona.

Samo za cističnu fibrozu, država godišnje izdvaja 230 hiljada evra po pacijentu.

Jelena Belić, majka dečaka koji boluje od cistične fibroze, kaže da on prima trenutno najmoderniju terapiju koja postoji u svetu.

- Sa ovim lekom može da doživi duboku starost, to je nešto za šta smo se svi borili i šta smo sanjali - rekla je Belić.

- Došlo je do pojave leka koji mi je država omogućila baš u trenutku kada sam gubila život, a moja poslednja i jedina nada bio je taj lek - rekla je Mina Julardžija, devojka koja boluje od cistične fibroze.

Između 2008. i 2012. na lečenje van zemlje poslato je 440 dece, u proteklih 13 godina, o trošku države se lečilo više od 5. 873 dece, a mnogima je za taj put koji život znači na raspolaganju i vladin avion.

Na taj način je šansu za život dobila i Teodora Lukić iz Šapca, koja boluje od anomalije krvnih sudova u stomaku.

Vesna Lukić, majka devojčice koja boluje od anomalije krvnih sudova, rekla je da su njenoj ćerki otvorili vrata u život.

- Dali su joj život - kaže ona.

Karta za Instanbul bila je karta za život Mine Mijajlović. Kako kaže, da nije bilo te podrške koju su dobili od lekara, kao i od države, njeno dete možda ne bi hodalo, govorilo i život bi mu bio totalno drugačiji.

- Moje dete je sada srećno dete - kaže ona.

A za one pacijente čiji spas leži u inovativnim lekovima, država je od 2013. do danas izdvojila 218,7 milijardi dinara, što je gotovo neuporedivo sa periodom između 2007- 2012. kada je odvojeno svega 19, 2 milijarde.

Ne treba zaboraviti i da je Srbija 2024. među prvima u Evropi uvela lek za lečenje dece leptira, čija cena je veća od 600 hiljada dolara. Sve to jasno pokazuje, da je za razliku od period pre 2012. danas u fokusu zdravstvenog sistema, briga za običnog čoveka.

Kako kažu oni koji su pomoć dobili, svega toga ne bi bilo da nije bilo njihove Srbije.

Autor: A.A.