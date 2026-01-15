OTKRIVENO! EVO GDE SE SADA NALAZI ČEDA JOVANOVIĆ: Nakon burnog dana uhvaćen s Aleksandrom Kosom, evo šta su radili

Čeda se pojavio sa Acom ispred zgrade

Prava drama odvijala se danas u jednoj stambenoj zgradi na Novom Beogradu, gde živi lider LDP-a Čedomir Jovanović sa Aleksandrom Kosom. On i njegov prijatelj nisu želeli da napuste nekretninu, te su danas napravili haos zbog čega je morala da reaguje i policija.

Povodom ovog slučaja policija je odmah obavestila tužilaštvo.



Nakon što se situacija smirila, Čeda se pojavio sa Acom ispred zgrade, gde ih je zatekla jedna medijska ekipa. Bliski prijatelji su se spustili niz stepenice zgrade te prošetali obližnjim bulevarom dva svoja psa.

Čedomir Jovanović tvrdi da je prevaren i da se trenutno utvrđuju sve okolnosti slučaja.

Tvrdi, reč je o zakonskoj proceduri koja je u toku i u kojoj navodno nema ničeg spornog.

- Ni prva ni poslednja glupost koju ljudi mogu da čuju o meni. To je sada već opšte mesto. Pre vašeg poziva usijale su se mreže, kako su mi rekli prijatelji koji su me i prekinuli usred sastanka. Ja sam samo jedan od poverilaca kompanije koja je otišla u stečaj. Svi ostali su njeni poslovni partneri, a ja sam od te kompanije pre 18 godina kupio stan u kojem živim sa porodicom - kaže Čeda.

- Sada je u toku uobičajen postupak koji se sprovodi u skladu sa zakonom i tu nema ničeg spornog. S obzirom na to da su veštačenja završena i da su u toku dva postupka jedan pred Višim, drugi pred Trećim sudom u kojima sudovi postupaju po zahtevu mojih advokata, kako bismo bili zaštićeni od stečaja sa kojim nemamo nikakve veze, očekujem da će sud, kako su mi advokati rekli, brzo doneti odluke koje se odnose na mene, kao što je to bio slučaj i sa drugim poveriocima - rekao je Jovanović.

- Ne dešava se ništa neregularno niti sporno, osim što smo svi prevareni. U mom slučaju je sve zasnovano na falsifikatima, što je sud već utvrdio. Manje-više delim sudbinu sa još oko 170 poverilaca. Eto, pozdrav hejterima - poručio je Čeda Jovanović za Kurir.

Autor: D.Bošković