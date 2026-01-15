'JOŠ JEDAN LUDI DAN IZA NAS' Nakon turbulentnih dešavanja sa izvršiteljima Čeda i Aca pokazali gde se nalaze (FOTO)

Danas se na Novom Beogradu ispred zgrade političara Čedomira Jovanovića odvijala drama kada su izvršitelji i policija dolaziliau u njegov stan gde živi sa prijateljem Acom Kosom.

Nakon burnog dana, kada su mnogi mislili da će se njih dvojica iseliti iz spornog stana, Čeda i Aca su se sada oglasili te pokazali gde se nalaze.

Oni su naime, otišli do marketa da kupe potrebne namirnice za spremanje hrane a političar je u jednom trenutku pokazao da uzima i zaleđenu u kesu sa hranom.

- Još jedan ludi dan iza nas, idemo u nove pobede i da spremamo večeru - pričali su Aca i Čeda, raspoloženi i nasmejani.

Podsetimo, Čeda Jovanović je rekao da se u Višem sudu vodi postupak, te da su izvršitelji došli zbog toga što je stan u kojem živi u stečajnoj masi. Kako Čeda tvrdi, on je otkupio stan od jednog preduzeća ne znajući da je nekretnina bila zalog za kredit koji su prethodno na ime firme podigli.

- Ja ovde živim 18 godina tako što sam potpisao kupoprodajni ugovor. Uselio se, adaptirao stan za Jelenu, decu, mene... Prošle su godine, a onda se u jednom trenutku taj stan pojavio u stečajnoj masi nekog preduzeća koje nema nikakve veze sa preduzećem od kojeg sam kupio stan. Ispostavilo se da taj pokrenuti stečaj po zakonu obavezuje stečajnog upravnika da svu imovinu objedini i da počne da se stara od njoj, da je proda kada se steknu uslovi, a time je obuhvaćen i moj stan - započeo je priču Čeda, pa nastavio:

- Kada smo za to saznali, angažovali smo advokate koji su utvrdili da su napravljeni brojni prekršaji i propusti koji nemaju veze sa stečajnim upravnikom i javnom izvršiteljkom koja je danas došla. Ona po zakonu mora da izađe i mi smo porazgovarali, tu moraju i svedoci da budu i policija mora biti prisutna.

Na priče da je on prodao stan i da iz njega ne želi da izađe rekao je:

- Ovo je moj porodični dom, tu su soba moje dece. Dom se tako ne prodaje, tako da je neistina da sam ja prodao ovaj stan bilo kome. Aca Kos i ja živimo zajedno. Živim i dišem zajedno sa njim - rekao je Čeda.

- Podrška sam od srca, bez interesa - dobacio je Aca Kos.

