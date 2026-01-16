VUČIĆ NAKON SASTANKA SA ŽAN-NOELOM BAROOM: Dobro je imati iskrenog prijatelja, koji je danas snažni zagovarač proširenja EU i napretka Srbija na evropskom putu!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministrom za Evropu i spoljne poslove Francuske Žan-Noelom Baroom.

Nakon sastanka potpisana je Zajednička izjava prvog potpredsednika Vlade i ministra finansija Srbije i ministra za Evropu i spoljne poslove Francuske o projektu beogradskog metroa i Memorandum o razumevanju za izgradnju kanalizacionog kolektora (interceptora) za sakupljanje otpadnih voda grada Beograda Veliko Selo - faza I.

Nakon toga, govorio je za televiziju Pink.

Vučić je rekao da je sastanak prošao dobro, da gospodin Baro ima svoju evropsku agendu, tu su pitanja od REM-a do drugih stvari, i da su najviše govorili o bilateralnim o dnosima koji su veoma dobri.

- Francuske kompanije su angažovane na nekim od najvažnijih projekata. Na izgradnji metroa, od Vinče do Velikog Sela i drugih važnih stvari za našu zemlju - rekao je Vučić.

Kako kaže, razgovarali su o vojno tehničkoj saradnji. Kako kaže, dobro je imati iskrenog prijatelja, koji je danas snažni zagovarač proširenja EU i napretka Srbija na evropskom putu.

Moj poziv gospođi Brnabić je da se još jedanput otvori taj dijalog, kazao je Vučić govoreći o REM-u.

- Ja ne napadam EU, samo branim Srbiju. Svi u Evropi znaju da ja bojkotujem samo Piculu i slične njemu. Sa takvima neću da razgovaram, sa onima koji žele sve najgore Srbiji. Drugo, oni su konsultujući se sa svojim interpartijskim kolegama doneli odluku mi dolazimo tamo negde, niti su pitali da li su dobrodošli - rekao je Vučić.

- Ništa od toga nisu uradili, samo su rekli "mi stižemo tad". Zašto niste pokazali elementarno poštovanje prema zemlji domaćinu. Oni žele da kažu da imaju neke druge koji hoće dijalog, da izgovore sve najgore o meni. Hoću da vam kažem samo mi se nalazimo na evropskom putu, ali da budemo ponižavani, moj posao je da to ne dozvolim - kaže Vučić.

Dolaze da bi napisali još jednu deklaraciju, dodao je.

- Prazna priča, niti je mnogo važno ali da ne podcenjujem nikoga. Znate li koliko važnih stvari imamo - rekao je Vučić.

Predsednik je potom govorio o predstojećem ekonomskom forumu u Davosu

- Samo su mene iz celog regiona stavili kao važnog lidera koji dolazi, iako će ih biti još. Nije pitanje da li ste tamo, to je najbolja prilika da razgovarate i čujete mišljenja drugih ljudi. Bio sam 12 puta tamo i uvek sam to koristio kao dobro mesto za razgovore sa ljudima - rekao je Vučić.

Kako kaže, postoje male sobice u kojima sednete i imate 15 susreta umesto 1 susreta dnevno, što je dobro. Dodaje da će biti dosta afričkih lidera, kao i potpredsednik kineske vlade.

- Svi dolaze u Davos, svi žele da budu saslušani i da slušaju nekoga. Prisustvujem svim njihovim predavanjima - rekao je Vučić.

- Najvažniji za nas su susreti sa onima kojima moramo da rešavamo pitanja od NIS-a do drugih političkih pitanja. Za mene je to velika borba, veliki izazov, bezbroj problema... Neko mora o svemu da vodi računa. Ja sam po prirodi bliže pesimisti, ali nadam se i verujem da ćemo to uspeti - rekao je Vučić.

- Nisu laki razgovori ni sa MOL-om, biće u narednim danima zato što morate da dobijete produženje operativne licence.

Govoreći o napadima da se bolesna deca leče SMS-ovima, predsednik odgovara:

- Reč je o notornoj laži, ja mislim da je to jedna od najpokvarenijih floskula, gora od one "to su naše pare". Hoću da kažem da su brojevi negde desetostručeni. Što se tiče novih lekova, mašina, opreme... Negde je čak i stostruko više nego za vreme bivše blokaderske vlasti, to su činjenice. I u Skandinaviji se procentualno više dece leči nego u Srbiji - rekao je Vučić.

Predsednik je potom pokazao fotografiju kako je Beograd izgledao 2012. i kako izgleda danas.

- Teško da će sutra moći da kažu da je Beograd na vodi njihovo delo, ni za KC, ni za porodilišta, kao ni za naučno-tehnološke parkove, Ekspo... Radite to zbog ljudi i njihovog boljitka. Laži ponavljaju svaki dan, slušate ih stalno. Zašto? Zato što ne dam na Srbiju, zato što se borim i radim sve što je moguće da bi Srbija išla napred.

Govoreći o ubistvu Olivera Ivanovića, Vučić je rekao da mu je žao što im nije dostavljena nikakva forenzika, kako bi mogli da pruže sve zaključke do kojih smo došli.

- Ne daju nam ni satelitske snimke, zbog navodne magle. Ipak verujem da ne postoje savršeni zločini i da ne može sve da se sakrije, verujem da ćemo i ovo uspeti do kraja da otkrijemo - rekao je Vučić.

Vučić je govorio i o napadu na pevačicu Anu Bekutu

Predsednik je rekao da smo snimili kako neko gađa kuče, svi bi to osudili, i jedna i druga strana, da ne znamo ko je i o čemu se radi.

- Što se te večeri tiče, ja sam šokiran snimcima. Neverovatno je da ste videli da smo snimili nekoga da ledenicima gađa kuče, svi bismo ga osudili, i jedna i druga strana, ali pošto je reč o čoveku, posebno o ženi, njima je sve dozvoljeno. Mi nismo ni majke ni bake ni očevi ni sinovi, mi smo ćaci. Ćacije imate prava da ubijate, to nisu ljudi - rekao je Vučić.

Autor: A.A.