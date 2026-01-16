POSETA BEZ DOGOVORA KAO ZNAK NEPOŠTOVANJA SRBIJE Ministar Starović o dolasku evroparlamentaraca: Birali su datum jer su znali da neće imati priliku da se vide sa predsednikom Vučićem

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović razjasnio je stvari u vezi sa posetom evroparlamentaraca u emisiji "Prve info", na Informer TV, ističući da niko nije usmenim putem kontaktirao predsednika Republike Srbije ili predsednicu Narodne skupštine.

Ministar je naglasio da niko iz državnog rukovodstva Republike Srbije nije uputio poziv za posetu delegacije spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta, niti je to učinila predsednica Narodne skupštine.

- Samoj predsednici nije omogućen nastup pred spoljnopolitičkim odborom u prethodnom periodu, iako je ona to zahtevala, daje jedan neuobičajen ton. Sporan je sam postupak, budući da je, odgovorno tvrdim, diplomatska praksa jasna. Ona podrazumeva da se usmenim putem u dogovoru sa kabinetom predsednika Republike ili predsednice Narodne skupštine dogovori datum, a da se onda kroz diplomatsku notu potvrdi. To nije bio slučaj - reči su Starovića, koji dodaje da nije bilo nikakve komunikacije ni dogovora.

On je podvukao da je samo kroz diplomatsku notu bilo najavljeno da dolaze 23. januara.

- Druga opcija, ukoliko usmenog dogovora nema, ponude se dva ili tri datuma. U ovom slučaju su samo pismenim putem poslali notu za 23. januar. To nije izraz poštovanja prema državi u koju dolaze. Svima je dobro poznato da predsednik Vučić učestvuje na forumu u Davosu, a oni su birali datume da neće imati priliku da se vide sa predsednikom Republike. Predsednica Narodne skupštine ima i unapred zakazanu posetu Estonije - izjavio je za Informer.

Ministar za evropske integracije istakao je da su evroparlamentarci posetu nazvali kao misiju za utvrđivanje činjenica.

- Neuobičajeno je što dolaze nakon što su doneli Rezoluciju o Srbiji, koja je u dobroj meri sačinjena od neproverenih paušalnih podataka, spominje se upotreba zvučnog topa. Rezolucije Evropskog parlamenta su neobavezujuće. Upravo zbog toga su veoma oštre. Ne bih ja pridavao preveliki značaj toj poseti. Važno je da mi imamo otvoren dijalog sa organima EU. Evropska komisija je juče odobrila Srbiji isplatu prve tranše od 57 miliona evra. Srbiji je odobreno najviše sredstava. Mi ćemo danas podneti zahtev za isplatu treće tranše. Reformski procesi teku. Sama Evropska komisija to na dobar način vrednuje. I nema govora o onome što čujete od opozicije. Nastavićemo da konstruktivno sarađujemo sa kolegama iz Evropske komisije - zaključio je.

Autor: Pink.rs