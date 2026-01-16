VUČIĆ NAKON SASTANKA SA BAROOM: Francuska je naš iskreni prijatelj, snažno nas gura ka EU! Dok se komšije svađaju, mi radimo u tišini i snažimo Srbiju!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa francuskim ministrom za Evropu i spoljne poslove Žan-Noelom Baroom. Nakon razgovora, Vučić je poručio da je bilateralna saradnja dve zemlje na istorijskom nivou, ističući da je Francuska od najvećeg skeptika postala najsnažniji zagovarač napretka Srbije na evropskom putu.

Vučić je naglasio da ekonomska saradnja cveta, o čemu svedoči podatak da je razmena u prvih 11 meseci prošle godine premašila cifru od dve milijarde evra.

„Francuska je uz nas – od metroa do nuklearne energije“

Predsednik je podsetio da francuske kompanije rade na najbitnijim projektima u zemlji, od aerodroma „Nikola Tesla“ (Vansi) do izgradnje metroa, prečišćivača voda i kolektora. Poseban akcenat stavljen je na energetsku bezbednost.

„Razgovarali smo o nuklearnoj energiji, treningu za naše ljude i izgradnji kapaciteta. Cilj je da osnažimo Srbiju i rešimo strateške probleme za budućnost“, poručio je predsednik.

Odgovor komšijama: „Mi radimo u tišini, a rezultat je moćna Srbija“

Komentarišući vojnotehničku saradnju, Vučić se osvrnuo na napade i prozivke iz regiona, posebno iz Hrvatske.

– Primetili ste da ne odgovaramo Hrvatima kada se Plenković i Milanović svađaju oko Rafala. Mi svoj posao radimo u tišini. Radimo ono što je dobro za Srbiju, a kada to uradimo, imamo dovoljno odvraćajućeg faktora za svakog potencijalnog agresora – podvukao je Vučić.

Borba protiv laži i odbrana državnih interesa

Predsednik je istakao da je svestan kampanja koje se vode protiv njega i države, ali da mu je prioritet napredak Srbije. – Ne dam na Srbiju, borim se i radim sve što je moguće da je zaštitim od svih regionalnih i spoljnih udara. Ljudi treba da razumeju da se državni interesi štite delima, a ne praznim pričama.

Nakon sastanka, potpisana je Zajednička izjava o projektu beogradskog metroa, kao i Memorandum za izgradnju ključnog kanalizacionog kolektora u prestonici.

