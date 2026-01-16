NAKON HAOSA SA IZVRŠITELJIMA Čeda sa Acom Kosom otišao na farmu svinja, postavio mu uslov: 'Moraš da se doteraš da bi mogao sa mnom da se družiš, je l' ti jasno?'

Nakon jučerašnjeg skandala na Novom Beogradu kada su u stan Čede Jovanovića, u kom živi sa Aleksandrom Kosom, upali izvršitelji a onda došla i policija, političar se sa prijateljem uputio na farmu svinja.

Čeda Jovanović se sa Aleksandrom Kosom uputio na farmu svinja, te je pokazivao kako nastaju suhomesnati proizvodi, a otkrio je i da on pomaže u proizvodnji istih.



- Jedino pravilo koje ovde važi i mora da se poštuje, da se svet ostavlja na kapiji ovde i da se to ne donosi, rekao je Čeda Jovanović, a Aleksandar Kos je dodao:

- Znači moram ići u ono blato tamo?

- Malo u sneg i kukuruz da se uvaljaš, da se doteraš da bi mogao sa mnom ovde da se družiš? Je l ti jasno?, rekao je Čeda, a Kos je odgovorio: "Jasno uvek".

U opisu videa Čeda Jovanović je napisao: "U mom životu je sve Šokantno, predivno ali zna i da boli kada te sudbina grize, ipak nikad ne bih menjao svoj “krst”, između ostalog i zbog ovog mesta pred kojim ostavljam svi prostoru, surovost, svu glupost i pakost ovog sveta dok sam deo svinjca, hladnjače, pušnice ili dok mi je nad glavom nebo kulena, slanine, napisao je.



Čeda Jovanović o izvršiteljima, otkrio detalje drame

Inače, Čeda Jovanović je pred kamerama rekao da se u Višem sudu vodi postupak, te da su izvršitelji došli zbog toga što je stan u kojem živi u stečajnoj masi. Kako Čeda tvrdi, on je otkupio stan od jednog preduzeća ne znajući da je nekretnina bila zalog za kredit koji su prethodno na ime firme podigli.

- Ja ovde živim 18 godina tako što sam potpisao kupoprodajni ugovor. Uselio se, adaptirao stan za Jelenu, decu, mene... Prošle su godine, a onda se u jednom trenutku taj stan pojavio u stečajnoj masi nekog preduzeća koje nema nikakve veze sa preduzećem od kojeg sam kupio stan. Ispostavilo se da taj pokrenuti stečaj po zakonu obavezuje stečajnog upravnika da svu imovinu objedini i da počne da se stara od njoj, da je proda kada se steknu uslovi, a time je obuhvaćen i moj stan - započeo je priču Čeda, pa nastavio:

- Kada smo za to saznali, angažovali smo advokate koji su utvrdili da su napravljeni brojni prekršaji i propusti koji nemaju veze sa stečajnim upravnikom i javnom izvršiteljkom koja je danas došla. Ona po zakonu mora da izađe i mi smo porazgovarali, tu moraju i svedoci da budu i policija mora biti prisutna.

Na priče da je on prodao stan i da iz njega ne želi da izađe rekao je:

- Ovo je moj porodični dom, tu su soba moje dece. Dom se tako ne prodaje, tako da je neistina da sam ja prodao ovaj stan bilo kome. Aca Kos i ja živimo zajedno. Živim i dišem zajedno sa njim - rekao je Čeda.



- Podrška sam od srca, bez interesa - dobacio je Aca Kos.

Autor: D.Bošković