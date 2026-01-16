Šta je zaista govorila Suzana Vasiljević: Kako je Vučić pregovarao o dolasku N1 i Junajted grupe u Srbiju

Suzana Vasiljević, savetnica za medije predsednika Srbije Aleksandra Vučića rekla je, gostujući u emisiji “Uranak” na televiziji K1, da je lično pregovarala o dolasku nekih medija u Srbiju. Tu vest, kao i da je Vasiljević “tvrdila da su ti mediji nezavisni i da zaposleni nemaju problem da rade u Srbiji” preneli su mediji u vlasništvu Junajted grupe insinuirajući da ta okolnost dovodi u pitanje nezavisnost Euronews Srbija, Blumberga i Njuzmaksa.

Vasiljević je, međutim, godinama ranije mnogo puta govorila o tome kako je sam vrh države pregovarao o dolasku N1 i Junajted grupe u Srbiju i kako su zbog ove televizije date posebne garancije u Briselu na osnovu kojih se izmenama medijskih zakona obezbedilo otvaranje televizije pod licencom CNN. Te izmene omogućile su, podsećamo, da po prvi put distributer postane i proizvođač medijskog sadržaja.

“Znate da ona (N1) ne bi radila u Srbiji da država nije dala garancije. Prvi razgovor su ljudi iz Junajted grupe, tačnije Brent Sadler, imali sa Vučićem. Bili smo na usluzi televiziji N1, a ja je tretiram identično kao što tretiram RTS, Pink i bilo koju drugu televiziju,” kazala je Vasiljević, u intervjuu za NIN, novembra 2019. godine.

Upitana zašto se na takvim sastancima daje prednost stranim medijima, i to mahom državnim, nad domaćim, odgovorila je: ”Ne daje se prednost, nego je prosto zakonski okvir drugačiji. Sa Sputnjikom, Al DŽazirom i Bi-Bi- Sijem na srpskom se nikad nismo sreli. Junajted grupa je ovde dolazila kao investitor, a N1 nije bila jedina tema. Sada smo u problemu, jer imamo televiziju koja ne podleže domaćim propisima. Trebalo je da oni te probleme kasnije reše sami. Ali ti sad šta god da uradiš, to će biti napad na televiziju...()...N1 je produkt strane investicije, a kad gledate vesti svaka investicija je kritikovana.”

Jedan od takvih susreta organizovan je aprila 2014. godine kada se tadašnji prvi potpredsednik Vlade Aleksandar Vučić sastao sa Dejvidom Petreusom, predsedavajućim Globalnog instituta američke investicione kompanije KKR, tada većinskim vlasnikom Junajted grupe, odnosno SBB i N1.

Gostujući na televiziji K1 predsednikova savetnica je kazala je da se od pomenutih medija, o čijem je dolasku je lično pregovarala, poput Euronews Srbija, “uči kako se radi posao”.

Autor: S.M.