ZA TADAŠNJU VLAST DECA NISU POSTOJALA, PRE 2012. SE OD RETKIH BOLESTI LEČILO 0 PACIJENATA Lončar: Do sada je država izdvojia 50 miliona evra

Napredak zdravstva Srbije u poslednjih desetak godina, kroz politiku koju sprovodi Aleksandar Vučić, ne ogleda se samo u obnovi i izgradnji bolnica, porodilišta, kliničkih centara, zapošljavanju najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i povratka naših medicinskih radnika iz dijaspore, već i u značajno većoj brizi o svakom pacijentu, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

- Prateći tu politiku, još 2014. godine formiran je poseban Budžetski fond za lečenje dece u inostranstvu, upravo kako bi se na organizovan i sistemski način omogućilo lečenje naših pacijenata u specijalizovanim inostranim centrima o trošku države. Na taj način smo omogućili da se do danas na lečenje ili dijagnostiku uputi 5.873 dece. Za ove potrebe država je izdvojila blizu šest milijardi dinara, što je oko 50 miliona evra. Podsećanja radi u periodu pre 2012. godine tako organizovana briga o građanima Srbije je bila nezamisliva - kazao je Lončar.

Prema njegovim rečima, do 2012. godine deca koja boluju od retkih bolesti u Srbiji nisu bila prepoznata i nisu imali nikakve uslove lečenja, jer za njih nije obezbeđivana nikakva terapija.

- Znači, za tadašnju vlast ova deca nisu postojala. Uspostavljanjem budžeta za retke bolesti 2012. godine, svake godine se povećavaju sredstva koja se izdvajaju za ove izuzetno skupe terapije, koje se doživotno primenjuju, a samim tim se povećava i broj pacijenata od retkih bolesti, koji se leče o trošku države. Do danas je za ove potrebe izdvojeno više od 50 milijardi dinara, a trenutno se od retkih bolesti leči 930 pacijenata. Ako se zna da ih se pre 2012. godine lečilo nula, da li je potrebno još nešto reći? - govori ministar zdravlja i dodaje:

- Dakle, s jedne strane imamo one koji su spremni da izmisle da je neko dete smrtno stradalo od navodne policijske brutalnosti, verujući da će im takva jedna monstruozna laž omogućiti da se vrate na vlast da bi ponovo pljačkali upravo ova sredstva koja se ulažu za dijagnostiku i lečenje naših sugrađana, a sa druge strane imamo politiku Aleksandra Vučića zahvaljujući kojoj danas građani Srbije uživaju sigurnost da njihova država brine o njima i može da im omogući sve što im je potrebno, kao i u najrazvijenijim državama sveta, pa možda čak i više nego tamo.

Autor: S.M.