'NEPRISTOJNO JE DA MARINIKA I NJEN GAZDA UOPŠTE POMINJU OLIVERA DANAS' Petković odgovorio Tepić: Prstom nisu mrdnuli dok je bio u zatvoru

Direktor Kancelarija za Kosovo i Metohiju Petar Petković prokomentarisao je izjavu Marinike Tepić da je vlast kriva za ubistvo Olivera Ivanovića.

- Nepristojno je da Marinika i njen gazda Đilas danas uopšte pominju Olivera, kad prstom nisu mrdnuli dok je bio u zatvoru, a Vlada Aleksandara Vučića je davala garancije Euleksu kako bi on bio pušten na slobodu, angažovala advokate i pomagala mu. Ništa novo od đilasovaca koji su spremni da zloupotrebljavaju sve zarad napada na Srbiju i Aleksandra Vučića. Zato ih Kurti i pušta da uđu na KiM i podržava u svemu - rekao je Petković na društvenoj mreži Iks.

Autor: D.Bošković