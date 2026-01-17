Krkobabić o napadu na Anu Bekutu: Ne mislimo valjda da je do toga došlo spontano? Deljenje pevača je nedopustivo (VIDEO)

Stefan Krkobabić, potpredsednik PUPS-a Solidarnost i pravda i šef te poslaničke grupe je govoreći o napadu na Anu Bekutu na proslavi Srpske nove godine u Čačku upozorio da svaki javni nastup može tako da se završi, ako se na ovakve slučajeve ćuti.

- Dve stvari su ključne. Prva stvar je da ne postoji solidarnost među pevačima. Kada se otćutalo na napad na Karleušu u Loznici počeo je da se para džemper. Nema solidarnosti, kada se jednom otćuti onda ovo možemo da očekujemo - naveo je Krkobabić za Pink.

On je postavio pitanje kakva se poruka šalje:

11 ljudi je uhapšeno i odmah su pušteni na slobodu. Svaki javni skup može da se završi na isti način. Ovo nije samo pitanje Ane Bekute, ovo može svakome da se desi. Nedopustivo je deliti pevače.

Krkobabić je ukazao da postoji namera da se ovakve podele nastave.

- To je organizovana grupa koja je došla to da radi, pa ne mislimo valjda da je do toga došlo spontano - dodao je Krkobabić i napomenuo da postoji ceo korpus medija u kojima se o ovome ne priča, kao da se nije dogodilo ili se tome daje legitimitet.

Prema njegovim rečima, problem je što je deo državnih organa ćutao na situaciju koju imamo u zemlju i samo dolivali ulje na vatru, a tu mislim na ljude iz Tužilaštva i deo bezbednosnih snaga.

- Da nije bilo redarske službe moglo je nešto gore da se desi - naglasio je Krkobabić, istakavši da Ana Bekuta ima 35 godina uspešne karijere, te da to nema nikakve veze sa njenim odnosom sa pokojnim Milutinom Mrkonjićem.

- Morate da poštujete tuđ integritet, ona ima pravo da odradi svoj posao, ljudi su došli da slušaju Bekutu, ona ima svoju publiku - dodao je on.

Autor: S.M.