AKTUELNO

Politika

Krkobabić o napadu na Anu Bekutu: Ne mislimo valjda da je do toga došlo spontano? Deljenje pevača je nedopustivo (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stefan Krkobabić, potpredsednik PUPS-a Solidarnost i pravda i šef te poslaničke grupe je govoreći o napadu na Anu Bekutu na proslavi Srpske nove godine u Čačku upozorio da svaki javni nastup može tako da se završi, ako se na ovakve slučajeve ćuti.

- Dve stvari su ključne. Prva stvar je da ne postoji solidarnost među pevačima. Kada se otćutalo na napad na Karleušu u Loznici počeo je da se para džemper. Nema solidarnosti, kada se jednom otćuti onda ovo možemo da očekujemo - naveo je Krkobabić za Pink.

On je postavio pitanje kakva se poruka šalje:

11 ljudi je uhapšeno i odmah su pušteni na slobodu. Svaki javni skup može da se završi na isti način. Ovo nije samo pitanje Ane Bekute, ovo može svakome da se desi. Nedopustivo je deliti pevače.

Krkobabić je ukazao da postoji namera da se ovakve podele nastave.

- To je organizovana grupa koja je došla to da radi, pa ne mislimo valjda da je do toga došlo spontano - dodao je Krkobabić i napomenuo da postoji ceo korpus medija u kojima se o ovome ne priča, kao da se nije dogodilo ili se tome daje legitimitet.

Prema njegovim rečima, problem je što je deo državnih organa ćutao na situaciju koju imamo u zemlju i samo dolivali ulje na vatru, a tu mislim na ljude iz Tužilaštva i deo bezbednosnih snaga.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da nije bilo redarske službe moglo je nešto gore da se desi - naglasio je Krkobabić, istakavši da Ana Bekuta ima 35 godina uspešne karijere, te da to nema nikakve veze sa njenim odnosom sa pokojnim Milutinom Mrkonjićem.

- Morate da poštujete tuđ integritet, ona ima pravo da odradi svoj posao, ljudi su došli da slušaju Bekutu, ona ima svoju publiku - dodao je on.

Autor: S.M.

#Ana Bekuta

#Politika

#Srbija

#Stefan Krkobabić

#blokaderi

POVEZANE VESTI

Politika

'SADA MOŽEMO DA BUDEMO SAMO JAČI' Krkobabić za Pink: 2026. godina će biti godina novih početaka

Politika

Stefan Krkobabić upozorava: Naivno je misliti da ovo može da se desi samo Dodiku, tako može da prođe svako ko zastupa srpske nacionalne interese

Politika

Mrdić 10 dana bez hrane! Krkobabić: Tužilaštvo mora da reaguje pre nego što bude kasno!

Politika

Krkobabić o blokaderima ispred kuća političara: To je mala grupa ekstremnih ljudi koji su umislili da su neka elita

Politika

Krkobabić za Pink: Treba da sačuvamo dostojanstvo i pokažemo kako izgleda pristojna, većinska Srbija (VIDEO)

Politika

Krkobabić za Pink: Obojena revolucija nije uspela! Blokaderima ostaje samo da se međusobno bore (VIDEO)