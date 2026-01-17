KARLEUŠA OSUDILA BLOKADERSKI NAPAD NA KOLEGINICU: Ana je tada bila sama, kao i ja u Loznici... Nikakvu podršku nismo dobile!

Pevačica Jelena Karleuša osudila je blokaderski napad na Anu Bekutu tokom koncerta u Čačku, koji šokirao i zgorzio srpsku javnost.

Karleuša je i sama u Loznici pre izvesnog vremena bila meta sličnog napada.

- Ana je to veče bila sama. Ja sam na mom koncertu bila sama. Ne samo tada, nego do danas nismo dobile nikakvu podršku, nikakvu zaštitu, nikakvo razumevanja. Evo ja pred milionskim auditorijumom kažem: Ana ja ti pružam javno, jasnu i glasnu podršku i osuđujem napad na tebe i žap mi je što to ni jedan kolega nije uradio - rekla je Karleuša.

Uvek ću osuditi napad na žene i na kolege. Ja ću uvek biti, bez obzira što mene niko nije, biću prva koja će odbraniti i branšu i zdrav razum i prosto reći instinu ma koliko me to koštalo. Ja sam pre svega čovek, uvek ću braniti žene i kolege

- Kolega koji je došao da krvavo zaradi svoj novac, ne samo kolega nego bilo ko u ovoj zemlji ne sme biti napadan zbog toga što se nekome ne dopada njegov stav, mišljenje, novac koji je zaradio...Postavlja se pitanja koliko su oni koji napadaju dali para za lečenje bolesne dece, koliki su porez platili, šta su učinili da daju sebi za pravo da bilo koga osuđuju i napadaju - rekla je Karleuša.

Kako je dodala, u grudvanju učestvuju obe strane, a ako je samo jedna to je onda maltretiranje i uznemiravanje.

- U ovom slučaju to je pre svega ponižavanje jedne žene koja je došla da peva, a ne da iskaže svoj politički stav. Mi pevači na koncertima ne iskazujemo svoje stavove, kao što to rade neki glumci na predstavama, pa dižu krvave ruke i slično. Pa ja nisam otišla da im sprečim predstavu, da ih gađam nečim... - navela je Karleuša.

Istakla je da jedva čeka da ponovo nastupa u Loznici, iako je tamo bila izložena topovskim udarima.

