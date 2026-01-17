AKTUELNO

OPŠTINA KULA ĆE DOŽIVETI PROCVAT Rajić: Nezaposlenost je četiri puta manja, infrastrukturno se ozbiljno razvija; Pruga Novi Sad-Sombor je 'žila kucavica' opštine (VIDEO)

Izvor: Dnevnik, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predrag Rajić, savetnika predsednika Vlade za unutrašnju politiku, izjavio je gostujući na kulskoj televiziji da se Opština Kula ozbiljno razvija i u političkom i u kreativnom smislu, a pogotovo infrastrukturno.

- Kula se ozbiljno prolepšala i ozbiljno se razvija. Nezaposlenost je početkom 2000.-te godine bila frapantna, sada je četiri puta manja. Nije bilo industrijske zone. Grad je tada bio u političkom i kreativnom smislu na niskim letvicama. Ta energija se probudila, Kula će tek doživeti procvat, što zahvaljujući pokrajinskoj vlasti što centralnoj kao i viziji Aleksandra Vučića. To pre svega mislim u infrastrukturnom pogledu, pre svega mislim na prugu Vrbas-Sombor. To je za Kulu, odnosno, celu kulsku opštinu žila kucavica. Tu je i brzi put "Osmeh Vojvodine" koji će u narednom periodu drastično smanjiti vreme put do Novog Sada. Znamo da Kula prirodno gravitira, godinama, prema Novom Sadu - rekao je Rajić.

Naveća vrednost opštine Kula su ljudi. 

- Borci smo, trudimo se, radimo, vredni smo. Pravimo rezultate na nacionalnom nivou. Kao što je Fudbalski klub Hajduk, koji će se vratiti na stare staze slave - rekao je Rajić. 

Rajić je govorio o svim aktuelnim temama u državi, a celo gostovanje možete pogledati u nastavku.

Autor: Pink.rs

