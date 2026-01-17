MINISTARKA MESAROVIĆ U DOMU MARKOVIĆA: Obećana pomoć majci koja je deset dana u mraku čuvala tri ćerke!

Iako je u Osečini ukinuta vanredna situacija, tragovi teških dana koje su meštani preživeli i dalje su duboko prisutni. Tek pre tri dana poslednja domaćinstva su priključena na elektro-mrežu, čime je simbolično završena iscrpljujuća borba sa kvarovima i neizvesnošću.

U selu Gornje Crniljevo, porodica Marković pamti proteklih deset dana kao vreme tihe borbe za opstanak. Bez struje, u kući koja zavisi od kotla na pelet, toplota je postala nedostižna. Nevena Marković ostala je sama sa tri ćerke, dok je njen suprug ležao u bolnici sa teškom upalom pluća.

Dom Markovića posetila je ministarka privrede Adrijana Mesarović, zajedno sa ministrom Nemanjom Starovićem. Ministarka je lično saslušala potresnu priču majke Nevene i uverila se u težinu situacije u kojoj se porodica našla.

- Grejemo se na pelet, ali bez struje nismo mogli da pokrenemo kotao. Smestili smo se u jednu sobu i tu živeli deset dana - ispričala je Nevena ministarki Mesarović, koja je obećala konkretnu i brzu pomoć države kako bi se porodica oporavila od ovog udarca.

Ministarka Mesarović je naglasila da je bila uz narod Osečine i u najkritičnijim trenucima kolapsa, poručivši da solidarnost ne sme izostati. Ona je posebno pohvalila požrtvovanost montera koji su radili na sanaciji mreže, ali je fokus stavila na brigu o ljudima poput Markovića, kojima je podrška sada najpotrebnija.

Predsednik opštine Osečina, Nikola Tomić, istakao je da je koordinacija sa ministarstvima bila ključna da se situacija stabilizuje. Iako se svetla polako pale, poseta ministarke Mesarović ovoj hrabroj porodici ulila je nadu da u najtežim trenucima niko neće biti zaboravljen.

Autor: Dalibor Stankov