'DOK FAŠIZAM BESNI U HRVATSKOJ, VI STE ZAUZETI KRITIKOVANJEM SRBIJE' Brnabić se obratila EU: Oglasite se, dozvolite da čujemo vas kako branite najosnovnije vrednosti

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić javno se obratila Evropskoj uniji i upitala kako je moguće da niko iz EU, ni jedna jedina EP grupa nije reagovala i osudila otvoreno održavane neonacističke manifestacije u Hrvatskoj, na kojima redovno učestvuju desetine hiljada ljudi.

- Kako je moguće da niko iz EU, ni jedna EP grupa - @EPPGroup, @EPP, @TheProgressives, @GreensEFA, @ecrgroup, @PatriotsEP, @ESNgroup_EU, @RenewEurope, @Left_EU nikada nije reagovao i osudio otvoreno održavane neonacističke manifestacije u Hrvatskoj, na kojima redovno učestvuju desetine hiljada ljudi? Ovi događaji su otvoreno podržani od strane hrvatske vlade. Ti ljudi pevaju i veličaju koncentracione logore u kojima je ubijano stotine hiljada Srba, Jevreja i Roma na monstruozne načine, uključujući i decu. Kako je ovo dozvoljeno u EU? Vi ćutite o otvorenom slavljenju masovnih ubistava u logoru Jasenovac, a istovremeno propovedate o vladavini prava i evropskim vrednostima. Dok fašizam besni u Hrvatskoj, vi ste zauzeti kritikovanjem Srbije zbog REM saveta i zakona o pravosuđu. Dozvolite da čujemo vas kako branite najosnovnije vrednosti! Oglasite se - poručila je Brnabić na društvenoj mreži X.

Podsetimo, da hrvatska vlada otvoreno podržava ovakve događaje, dokazuje i činjenica da je hrvatski premijer Andrej Plenković u julu 2025. godine došao na generalnu probu Marka Perkovića Tompsona zajedno sa svojom decom, a tom prilikom su se i fotografisali, što su tada preneli hrvatski mediji.

Autor: Pink.rs