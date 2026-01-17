AKTUELNO

Politika

'DOK FAŠIZAM BESNI U HRVATSKOJ, VI STE ZAUZETI KRITIKOVANJEM SRBIJE' Brnabić se obratila EU: Oglasite se, dozvolite da čujemo vas kako branite najosnovnije vrednosti

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Narodna skupština Republike Srbije/Peđa Vučković ||

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić javno se obratila Evropskoj uniji i upitala kako je moguće da niko iz EU, ni jedna jedina EP grupa nije reagovala i osudila otvoreno održavane neonacističke manifestacije u Hrvatskoj, na kojima redovno učestvuju desetine hiljada ljudi.

- Kako je moguće da niko iz EU, ni jedna EP grupa - @EPPGroup, @EPP, @TheProgressives, @GreensEFA, @ecrgroup, @PatriotsEP, @ESNgroup_EU, @RenewEurope, @Left_EU nikada nije reagovao i osudio otvoreno održavane neonacističke manifestacije u Hrvatskoj, na kojima redovno učestvuju desetine hiljada ljudi? Ovi događaji su otvoreno podržani od strane hrvatske vlade. Ti ljudi pevaju i veličaju koncentracione logore u kojima je ubijano stotine hiljada Srba, Jevreja i Roma na monstruozne načine, uključujući i decu. Kako je ovo dozvoljeno u EU? Vi ćutite o otvorenom slavljenju masovnih ubistava u logoru Jasenovac, a istovremeno propovedate o vladavini prava i evropskim vrednostima. Dok fašizam besni u Hrvatskoj, vi ste zauzeti kritikovanjem Srbije zbog REM saveta i zakona o pravosuđu. Dozvolite da čujemo vas kako branite najosnovnije vrednosti! Oglasite se - poručila je Brnabić na društvenoj mreži X.

Podsetimo, da hrvatska vlada otvoreno podržava ovakve događaje, dokazuje i činjenica da je hrvatski premijer Andrej Plenković u julu 2025. godine došao na generalnu probu Marka Perkovića Tompsona zajedno sa svojom decom, a tom prilikom su se i fotografisali, što su tada preneli hrvatski mediji.

pročitajte još

'JEDINO ZAJEDNIČKO BLOKADERIMA JE MRŽNJA PREMA VUČIĆU' Vučević upozorava: Napadima na predsednika države prave atmosferu da je sve dozvoljeno

Autor: Pink.rs

#Ana Brnabić

#Politika

#REM

#Srbija

#evropska unija

#ustaše

POVEZANE VESTI

Politika

Brnabić za Pink: U Hrvatskoj je u toku kontinuirana promocija nacizma i ustaštva na koju Brisel ostaje nem

Politika

DA NASTAVIMO EVROPSKI PUT Brnabić iz Brisela: Važno da države članice EU uvaže preporuku Evropske komisije i da Srbija otvori Klaster 3

Politika

BRNABIĆ RASKRINKALA ŠOLAKOVE MEDIJE: Pozivaju na masovne tužbe protiv Srbije dok Evropa grca u snegu!

Politika

'O SVIM REFORMSKIM AKTIVNOSTIMA KOJE TRENUTNO SPROVODI SKUPŠTINA SRBIJE' Brnabić razgovarala sa ambasadorima Kvinte i EU

Politika

'POZITIVAN SIGNAL EVROPARLAMENTARACA PREMA SRBIJI' Ana Brnabić poklopila blokadere iz Strazbura: Uspeli su da podignu broj glasova PROTIV sa 53 na 103

Politika

KO JE TO SVE PLAĆAO? Brnabić: Ako nije bio pokušaj obojene revolucije, što su se pare unosile u džakovima na fakultete