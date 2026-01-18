NATAŠA KANDIĆ PORUČUJE: Prvo ćemo da se žalimo Piculi što je sprečen državni udar u Srbiji

Deo takozvanih studenata blokadera koji će se pokloniti izvestiocu Toninu Piculu planira kao prvu temu da nametne neuspešno planiranje državnog udara 15. marta prošle godine.

Ovo je obelodanila okorela antisrpskinja i ideolog blokadera Nataša Kandić.

- Suđenja studentima i aktivistima STAV-a zbog mišljenja je na prvom mestu na sastanku sa delegacijom EP - napisala je Kandićeva na Iksu.

Suđenja studentima i aktivistima STAV-a zbog mišljenja je na prvom mestu na sastanku sa delegacijom EP. https://t.co/PhAeh56JbX — Natasa Kandic (@natasakandic) 18. јануар 2026.

Kandićeva je, podsetimo, bila oduševljena što je odlučeno da deo blokadera razgovara sa Piculom kada delegacije EU bude u Srbiji.

- Dobra vest da će studenti Novog Sada, Novog Pazara i Niša razgovarati sa delegacijom EP o stanju u Srbiji u kontekstu protesta protiv vlasti. Ova fact-finding misija je prilika za uspostavljanje komunikacije i saradnje između studenata i evropskih institucija ka cilju - transformacija partijske Srbije u pravnu državu. I vreme je za drugačiji odnos prema EU - napisala je ona.

Sa druge strane, očito je da blokaderi Piculu ne nameravaju da pitaju ono što bi morali - kako gleda na ustaško divljanje na koncertima pevača Marka Perkovića Tompsona, o čemu ćuti i EU.

Autor: Pink.rs