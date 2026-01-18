LIDER SNS VUČEVIĆ ŽESTOKO O DOLASKU PICULE: Bombardovali su nas na Petrovačkoj cesti, a sada dolaze da drže moralne pridike! (VIDEO)

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević naglasio je u gostovanju na Pink televiziji da u Srbiju dolaze oni koji su u Oluji bili sa kalašnjikovim da sada drže moralne pridike.

- Gospodin Picula je bio u maskirnoj uniformi sa kalašnjikovim u Oluji. Dolazi čovek koji nam je proterao deo naroda sa vekovnih ognjišta. Da nam drži pridiku morala. A da nam on sad priča kako treba da se razvijamo kao demokratsko društvo. Znači, kad nas je sabio na traktore, kamione i prikolice, a usput su nas malo i bombardovali avionima na Petrovačkoj cesti, pa ko je uspeo da pretekne od nas Srba, pa će sad doći oni da vam predaju kako vi treba da uredite svoju državu- istakao je Vučević u "Jutru sa dušom".

Autor: Jovana Nerić