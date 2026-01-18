AKTUELNO

Politika

LIDER SNS VUČEVIĆ ŽESTOKO O DOLASKU PICULE: Bombardovali su nas na Petrovačkoj cesti, a sada dolaze da drže moralne pridike! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević naglasio je u gostovanju na Pink televiziji da u Srbiju dolaze oni koji su u Oluji bili sa kalašnjikovim da sada drže moralne pridike.

- Gospodin Picula je bio u maskirnoj uniformi sa kalašnjikovim u Oluji. Dolazi čovek koji nam je proterao deo naroda sa vekovnih ognjišta. Da nam drži pridiku morala. A da nam on sad priča kako treba da se razvijamo kao demokratsko društvo. Znači, kad nas je sabio na traktore, kamione i prikolice, a usput su nas malo i bombardovali avionima na Petrovačkoj cesti, pa ko je uspeo da pretekne od nas Srba, pa će sad doći oni da vam predaju kako vi treba da uredite svoju državu- istakao je Vučević u "Jutru sa dušom".

Autor: Jovana Nerić

#Miloš Vučevič

POVEZANE VESTI

Politika

LIDER SNS VUČEVIĆ ČESTITAO BOŽIĆ UZ SNAŽNE REČI VLADIKE NIKOLAJA: Neka nas Hristovo rođenje podseti na najveće vrednosti koje nas povezuju- zajedništv

Politika

'DOBRA STVAR JE DA IMAMO DOGOVOR S TRAMPOM' Lider SNS Vučević o napadima blokadera: Neverovatna je njihova potreba da nam pokvare šansu s Vašingtonom

Politika

RADI SE O TERORISTIČKOM AKTU, MRŽNJA JE UPUMPAVANA DO TRENUTKA DA SE PROLIJE KRV NA ULICAMA Lider SNS Vučević o napadu na Ćacilend: Misle da su Bogom

Politika

'NIŠTA IM NIJE SVETO!' LIDER SNS VUČEVIĆ O PODLOM PLANU BLOKADERA: Cilj im je da na Vidovdan udari Srbin na Srbina! Spremni su da na jedan od najvažni

Politika

LIDER SNS MILOŠ VUČEVIĆ OBJAVIO VIDEO O NEPREGLEDNOJ KOLONI GRAĐANA U KAĆU Uputio snažnu poruku: Ovde nema mržnje!

Politika

JASNA PORUKA GRAĐANA- DOSTA JE BLOKADA! Lider SNS Vučević o skupovima širom zemlje: Ljudi razumeju da je ovo napad na Srbiju i predsednika! Nastavljam