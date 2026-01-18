SRBIJA PREDVOĐENA VUČIĆEM SE NIKAD NEĆE SLOZITI SA 3 PICULINE 'ČINJENICE' Brnabić: Zato im trebaju blokaderi iz bivše vlasti

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić ocenila je danas da evroparlamentarci koji će doći u Beograd pokazaju nepoštovanje prema Srbiji i istakla da oni ne dolaze da pronađu neke nove činjenice, jer su rezoluciju protiv Srbije već usvojili

"Da su ih zanimale činjenice došli bi pre, ovo je priprema za neku novu rezoluciju protiv Srbije, jer su uvek protiv Srbije rezolucije koje piše (Tonino) Picula. To nema veze sa mnom, sa Vučićem, oni imaju svoj stav, a to je da je Kosovo nezavisno, da je u Srebrenici počinjen genocid i oni kritikuju Srbiju i naš narod za velikosrpsku agresiju nad Hrvatskom bez obzira što je Hrvatska počinila najveće etničko čišćenje posle Drugog svetskog rata u vojnoj akciji 'Oluja'", istakla je Brnabićeva.

Dodala je da se njima predsednik Vučić zamerio, jer ne prihvata njihov stav i nastavlja svaki dan da im se zamera, jer brani Srbiju.

"Zato oni žele blokadere iz bivše vlasti koji se sa te tri njihove činjenice slažu", istakla je Brnabićeva.

Ona je ponovila da poseta evroparlamentaraca nije najavljena, niti je njih neko pozvao.

"Oni dolaze nepozvani, a mi smo samo obavešteni kada dolaze i da žele razgovore", kazala je Brnabićeva.

Dodala je da su Tonino Picula ili Vladimir Prebelič stalno neselektivno kritični prema Srbiji, ne prema predsedniku Aleksandru Vučiću, već prema Srbiji.

Navodeći da je Picula uvek kritičan prema Srbiji i da je učestvovao u etničkom čišćenju, kao i da se ponosi time, Brnabićeva je kazala da je za nju problematičniji odnos blokadera iz bivše vlasti prema Piculi i Evropskom parlamentu, jer u stvari predstavlja njihov odnos prema Srbiji.

"Kada neko pokušava da ponižava naše institucije kao što to radi Picula i vi kažete nema problema ili ste Pavle Grbović koji kaže 'ima ko da vas dočeka', to je njihov odnos prema Srbiji, nepoštovanje institucija, građana i time se preporučuju i traže opet podršku od stranaca da dođu na vlast", rekla je Brnabićeva.

Istakla je da je sinoć javno pozvala sve grupe u EP da se izjasne o najnovijim skandiranjima u Splitu ustaškog pokliča "Za dom spremni" i naglasila da to nije incident, već da je postala uobičajena praksa u Hrvatskoj, zemlji članici EU.

"To je tinjalo godinama, ali od najvećeg fašističkog događaja - Tompsonovog koncerta u Zagrebu u kojem je učestvovalo oko 400.000 ljudi, koji su skandirali 'Za dom spremni', gde su pevane pesme o koncentracionim logorima za decu, slaveći ih, kojem je prisustvovao i premijer Andrej Plenković koji se i slikao sa Tompsonom, a Brisel nije reagovao, od tada je to postalo uobičajena praksa", kazala je Brnabićeva.

Kako je navela, nastaviće da insistira na tome da ukazuje na takve incidente u Hrvatskoj. "Dosta mi je da pričam o stvarima kao što je REM i da me to pita neko u čijoj zemlji imate promociju ustaštva, fašizma", rekla je Brnabićeva. Dodala je da će se ispred poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija na sme da stane" narodni poslanici videti sa evroparlamentarcima i da će ih pitati da li su to evropske vrednosti.

Autor: Jovana Nerić