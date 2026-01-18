Blokaderski dekani Građevinskog i Ekonomskog fakulteta odbijaju da odgovore imaju li tajni dogovor sa TOK?

Dekani Građevinskog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu nisu odgovorili na pitanja da li su imali bilo kakav dogovor ili komunikaciju sa Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) u vezi sa istragom finansijskih tokova rekonstrukcije pruge Beograd–Budimpešta, objavio je dnevni list Alo!.

Prema navodima lista, dekanima su upućena konkretna pitanja da li su bili na sastancima u TOK-u, da li su učestvovali u dogovorima o angažovanju profesora i stručnih saradnika, kao i da li im je traženo da kroz takozvane anketne ili stručne komisije potvrde već unapred formiranu tvrdnju TOK objavljenu 1. avgust prošle godine o navodnoj “šteti od 115 miliona dolara po budžet Srbije”. Na ta pitanja, kako se navodi, odgovori nisu dostavljeni.

Istovremeno, iako je od hapšenja više osumnjičenih prošlo nekoliko meseci, finansijsko veštačenje u ovom predmetu još uvek nije završeno, dok se iznos od 115 miliona dolara koristi u javnim istupima od strane TOK i čak se navodi kao osnov sumnje u postupku!?

U tekstu se navodi da su među uhapšenima i bivši ministri Goran Vesić i Tomislav Momirović, koji su u vreme realizacije projekta obavljali najviše državne funkcije u resorima nadležnim za infrastrukturu i saobraćaj. Prema pisanju lista, upravo se njihova imena u javnosti najčešće dovode u vezu sa tvrdnjom o navodnoj višemilionskoj šteti, iako ključni dokaz – finansijsko veštačenje – još nije počeo da se radi.

Dodaje se da se Vesiću i Momiroviću u medijskim nastupima indirektno pripisuje odgovornost za sporni iznos od 115 miliona dolara, iako, kako se ističe u tekstu, do sada nije predstavljen nijedan zvaničan nalaz koji bi taj iznos potvrdio. List navodi da se na taj način u javnosti stvara utisak krivice pre nego što je postupak uopšte ušao u fazu dokazivanja.

Povodom ovog slučaja oglasio se i Mario Spasić koji je za Alo! izjavio da, po njegovom mišljenju, nema dileme da je reč o „targetiranoj istrazi“. On tvrdi da se postupak vodi tako da se određeni pojedinci označe kao odgovorni, iako se, kako navodi, istraga ne oslanja na završene i proverljive stručne nalaze.

„Radi se o podvali koja je otkrivena. Građani trenutno nemaju pravdu, već simulaciju pravde“, naveo je Spasić, dodajući da odgovornost za ovakvo stanje moraju da snose oni koji su učestvovali u kreiranju i vođenju spornog postupka.

