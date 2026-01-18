'DA VIDIMO KO JE LOPOV' Vučić traži istragu svih 250 kandidata za poslanike sa obe liste: Ja verujem da će blokaderi podržati predlog (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagram nalogu "avucic" snimak skupa blokadera u Novom Sadu, istakavši da očekuje da će oni podržati predlog narodne liste da svih 250 kandidata za poslanike, sa obe liste, budu predmet istrage Poreske uprave i Agencije za borbu protiv korupcije.

- Ja verujem da će blokaderi podržati predlog naše narodne liste da svih 250 kandidata za poslanike sa obe liste, i njihove blokaderske i naše narodne liste, budu pod istragom i Poreske uprave i Agencije za borbu protiv korupcije, pa da vidimo ko je lopov - poručio je predsednik Vučić.

Vučić je u snimku naveo da je srećan zbog toga što su predložili zakon o poreklu imovine, a da je razočaran pričom o zakonu o lustraciji.

- Sa jedne strane sam srećan zbog onog što su predložili i sa oduševljenjem prihvatam, tiče se zakona o poreklu imovine. Za mene je razočaravajuća priča o zakonu o lustraciji. Oni su to već donosili 2001. godine. To je jedan od, inače, najnedemokratskijih zakona. Čudi me, umesto da narodu nude izgradnju države... Oni su ponudili nedemokratsku borbu protiv svojih političkih protivnika. Imaćete dakle narodnu i blokadersku listu. Verujem da će blokderi podržati naš predlog da svih 250 kandidata budu pod istragom Poreske uprave i da vidimo da ko je lopov - kazao je Vučić u objavljenom snimku.

Autor: Pink.rs