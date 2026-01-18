'HIT TVIT' UPRAVO NA PINKU! Kisić o napadu na Anu Bekutu: Moramo na svakom mestu i u svakoj prilici da osudimo svaki oblik nasilja

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

O događajima u nedelji za nama govore prof. dr Darija Kisić, Goran Šarić, istoričar i Vojislav Šešelj, lider Srpske radikalne stranke.

Predlog broj 1 - Hladno oružje umesto politike

Kisić je govoreći o sramnom ponašanju blokadera rekla da moramo na svakom mestu i u svakoj prilici da osudimo svaki oblik nasilja.

- Kada sam to prvi put videla nisam verovala da je nešto stvarno, nisam pomislila da ni blokaderi mogu to da urade, nažalost, mogu - kazala je Kisić i dodala da je u Čačku bilo prisutno i psihičko nasilje, te navela da je Ana Bekuta pokazala koliko je jaka.

Kisić je kazala da je to napad na nekog ko je radio svoj posao, ko je majka, ko je nečija baka.

- To nije bilo grudvanje, to je gađanje ledenicama, koje da i nekog mlađeg pogode može biti fatalno... Nije to velika grupa koja se tako ponašala, ali ti kojih je malo su nekako najbučniji - navela je Kisić.

Šešelj je rekao da je druga Ana pevala u drugom gradu i da joj je posao namešten jer je blokaderka.

- Ovo je teška svinjarija što se desila u Čačku - kazao je Šešelj i dodao da su gađani ljudi, i žene i muškarci:

Gledao sam jednog čoveka kad ga pogodi velika grudva u glavu, a on ćelav, to je moralo strašno da boli.

Šešelj je osudio ponašanje blokadera i istakao da bi ledenica raskrvarila čoveka da ga udari.

Osvrnuvši se na pokušaj pravdanja blokaderskog nasilja Kisić kaže da nijedno nasilje nema opravdanje, te dodala da su blokaderi iskoristili bolesnu decu, na koju smo svi najslabiji.

Kisić je rekla da je pre dve i po godine osnovan sektor za poboljšanje života porodica čiji članovi imaju neko od najtežih oboljenja.

- Samo u toku prošle godine oko 300 dece je dobilo jako skupe lekove, do današnjeg dana je 940 dece, a taj broj se povećavao... Možda nekom to zvuči malo, to su retke bolesti - pojasnila je ona.

Kisić je posebno istakla da mi imamo skrining za četiri retke bolesti.

- To znači da se bebe odmah po rođenju analiziraju, od 2021. godine imaju za cističnu fibrozu, a od 2023. godine i za SMA - rekla je Kisić i dodala da to uvode samo države koje su spremne da leče decu koja imaju taj gen.

Kisić je istakla da brojevi pokazuju višestruko uvećanje sredstava i navela da se uvećao i novac za lečenje u inostranstvu.

- Država je ovde pokazala veliku snagu. Ulaganje u zdravstveni sistem je najbolje ulaganje u zajednicu - kazala je Kisić.

Upitan kako se leče deca u Hrvatskoj Šarić kaže da u Zagrebu postoji blokaderska vlast koja je za proslavu Nove godine dala 120.000 evra i dodao da je tu bilo oko 1.200 ljudi.

- Što se tiče lečenje SMS-om, bio sam pre mesec dana na koncertu, svake godine cela država zove, poznati se javljaju, priča sa njima i na kraju kažu koliko su novca skupili - rekao je Šarić i dodao:

Kada je Severina pevala za srpski novac u Srbiji, niko se nije žalio.

Dobro je da blokadere zove ustaše jer su Hrvati tako reagovali na Snežanu Đurišić.

- I jedni i drugi su isto reagovali, a Severina im ne smeta, Picula im je dragi gost... Smeta im svako ko nije direktno podržao njihovu stranu - ocenio je Šarić.

Osvrnuvši se na lečenje dece on je objasnio da nije primetio da je u Hrvatskoj mnogo bolje, iako ona ima pristup EU fondovima i više novca od turizma.

- Ja pozivam ovu vlast da se obračuna sa onima koji su preplaćivali, nek se oporezuju pesme koje promovišu drogu i alkohol, pa nek se od toga leče deca - predložio je Šarić.

Kako je rekao, problem Srbije su blokaderi koji godinu dana ruše vlast, a samo uništavaju Srbiju.

Šarić se osvrnuo i na štetu koju su napravili blokaderi time što Tramp nije napravio njegov toranj u Beogradu.

Upitana da li je primetila da su u Čačku u prvim redovima bile žene Kisić kaže da je to verovatno bio deo blokaderske taktike.

- Videli ste muškarce koji pripremaju, daju grudve, sa pištaljkama. Likovi tih žena se vide, sigurna sam da niko od njih u dogledno vreme neće biti ponosan na to što je urađeno. Ovo je jedna velika bruka - navela je Kisić i dodala da je bruka sve to što se desilo.

Šešelj je rekao da je ranije u mnogim gradovima bilo dočeka Nove godine, te dodao da su često davane za to velike pare.

- Sada je to utihnulo, u Beogradu nisu date nikakve pare... Vlast se treba koncentrisati na komunalne probleme, ne na to - kazao je Šešelj i prisetio se kako je funkcionisao Zemun kada je on bio predsednik Opštine.

