DRAGANA MILIĆA HVATA PANIKA ZBOG PROVERE POREKLA IMOVINE VREDNE VIŠE OD 1,8 MILIONA EVRA

Javnost je još ranije saznala da dr Dragan Milić, samoproklamovani niški lokal-patriota i blokader, nije gadljiv na nekretnine na najboljim lokacijama u prestonici, pa je tako za oko pola miliona evra kupio stan sa dve garaže u takozvanom K Distriktu, na Dorćolu, kao i stan na Dunavskom keju, u Zemunu. Ipak, najvrednija nekretnina za koju će poreklo imovine Milić morati da objašnjava Nišlijama, ali i nadležnim organima, jeste plac od 10 ari u najekskluzivnijem delu grada, pored Nišave, u Geteovoj ulici, kao i vila sa bazenom koju na tom placu gradi, vrednosti oko milion evra. Da stvar bude interesantnija nadležnim organima, ceo upravni odbor Kluba srpsko-američkog prijateljstva, čiji je Dragan Milić predsednik, gradi tipske vile sa bazenima na toj lokaciji, koju narod već zove američki kvart.



Prostim sabiranjem vrednosti samo tih Milićevih nekretnina dolazimo do iznosa od najmanje 1,8 miliona evra, zbog čega javnost, s pravom, mnogo očekuje od nadležnih organa da dobije odgovore od kojih Milić očito strepi.

Kako naš portal saznaje od izvora koji radi u okruženju niškog doktora, informacije koje su u poslednjih nedelju dana dospele u javnost uznemirile su Dragana Milića jer se plaši da bi sada mogao da dođe pod udar Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, usvojenom pre pet godina na zahtev Evropske unije, koji se upravo bavi imovinom koju političari ne mogu da opravdaju legalno ostvarenim prihodima. A njegova imovina jeste impozantna i teško da je mogla biti „pokrivena“ platom doktora, pa i direktora u državnoj klinici koji je slavu stekao na priči da nikada nije radio privatno.

Podsećamo da je prošlo skoro 20 dana od privođenja najbližeg saradnika dr Dragana Milića zbog pronevere 39.000 boksova cigareta, vrednih oko 2 miliona evra, a da jasnost nije dobila odgovare na pitanja o ulozi Barona u finansiranju aktivnosti njegove grupe građana. U međuvremenu saznali smo za još neke koruptivne šeme koje blokaderska vlast u Gradskoj opštini Medijana sprovodi iz budžeta koji pune svi građani te niške opštine. Naime, pokrenuto je pitanje plaćanja iz opštinskog budžeta isključivo blokaderskih izvođača za nastupe na manifestacijama koje su prvo ukinute, da bi onda volšebno bile vraćene, a iz Gradskog odbora SNS Niš otkrili su da je rekonstrukcija nadstrešnice ispred Gradske opštine Medijana, sprovedena bez bilo kakve građevinske dokumentacije, plaćena višestruko više od vrednosti radova, od toga 50 procenata avansno.

Iako se Dragan Milić za to vreme oglašavao na svojim društvenim mrežama, on je pokušavao da zbuni javnost zamenama teza da ga vlast optužuje da je on Baron koji je priveden zbog šverca cigareta, ali nije nudio objašnjenja o svojim vezama sa kriminalnim poslovima svog najbližeg saradnika iz Niške Banje, kao ni vezama sa koruptivnim šemama koje njegovi puleni sprovode u Gradskoj opštini Medijana. Zbog toga javnost odgovore s pravom očekuje od nadležnih organa.

Autor: D.Bošković