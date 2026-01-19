Želim da izrazim iskreno saučešće prijateljskom narodu Španije zbog teške železničke nesreće u kojoj je, prema za sada dostupnim informacijama, izgubilo život 39 lica a povređeno 73 putnika. Naše misli su sa prijateljskim španskim narodom. Porodicama poginulih želimo da poručimo da učestvujemo u njihovom bolu dok povređenima želimo brz i uspešan oporavak, kaže predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić.

Pogledajte građani Srbije kako će odgovorno špansko društvo narednih dana da reaguje na ovu tragediju.

Španski glavni tužilac još sinoć je bio na mestu nesreće i obavestio je javnost o činjenicama, neće biti demonstracija i poziva da “Španija stane”, niko neće da blokira raskrsnice na 21 minut nareddnih godinu dana, niko neće da maše krvavim šakama, niko neće da traži da ministar saobraćaja podnose ostavku i niko neće da zahteva hapšenje ministara i ostavku Vlade…

Društvo će u miru i bolu da traži odgovor na pitanje kako se ovo dogodilo i rešenje kako da se ubuduće nikada ne ponovi. Oni koji su nadležni, bez pritiska, i politizacije, utvrđivaće da li je neko direktno odgovoran kao što to čine u Kran Montani ili Lisabonu gde su se skoro desile nesreće sa velikim brojem poginulih ljudi. Tako će da bude jer oni u Španiji, Švajcarskoj i Portugaliji nemaju tužioce - izdajnike poput Zagorke Dolovac i Mladena Nenadića, sa rukama krvavim do lakata, koji smrt i nesreće koriste da kroz obojenu revoluciju sruše vlast i koje ne interesuje pravda.

Već danas gledaćemo “sveznajuće” blokadere kako po tajkunskim televizijama pričaju da se ovakve nesreće kao što se dogodila u Španiji “eto dešavaju”. Tako su pričali i posle nesreća u Lisabonu i Kran Montani. Za ološ koji organizuje blokadere kada se nesreća desi bilo gde u svetu “to se dešava” a kada se dogodi u Srbiji tada je uzrok korupcija, zaustavlja se zemlja, traži se linč ministara i smena Vlade i predsednika.

To je zato jer nigde u svetu u opoziciji nisu ljudi bez morala i srama kao što je Dragan Đilas. Nikada u modernim demokratijama nije se pojavio političar poput Đilasa kome su potrebne nesreće, smrt i ubistva da bi došao na vlast koju tako mnogo želi. Nikada u istoriji moderne demokratije nije postojala opozicija, kao srpska, kao i blokaderska elita sastavljena uglavnom od pojedinih profesora, koji su organizatori blokada, koji smrt ljudi vide kao šansu da dođu na vlast.

Posmatrajte reakciju španskog društva narednih nedelja i biće vam jasno da govorim istinu. Jer tamo nema španskog Đilasa, španskog rektora Đokića ili španskog Mila Lompara, Nataše Kandić ili Dragana Šolaka da na nesreći ruše državu.

Autor: D.Bošković